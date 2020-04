Metalacker Tennenbronn 2020: findet leider erst 2021 wieder statt

Die Liste der abgesagten Festivals wird immer länger. Das Coronavirus legt das Land nach wie vor lahm. Während einerseits Einschränkungen wieder gelockert werden, sieht es für die Konzert- und Festivalszene ziemlich düster aus. Nahezu alle großen Sommer-Events in Deutschland und ganz Europa sind mittlerweile abgesagt, einzig ein paar kleinere Festivals haben noch bis zuletzt gehofft. Seit dem 23. April ist nun auch das Ende der kleinen Festivals in Baden-Württemberg besiegelt, denn das Land hat nun alle Veranstaltungen über 1.000 Personen verboten. Dadurch blieb nun auch den Veranstaltern des Metalacker Tennenbronn Open Air Festival im Schwarzwald nichts anderes übrig, als das diesjährige Event abzusagen. Das nächste Mal geht es somit erst vom 27. – 28.08.2021 auf den Acker.

Hier das offizielle Statement der Veranstalter:

+++Absage metalacker 2020+++