The Bar Stool Preachers: zwei kostenlose digitale Singles veröffentlicht

Jeder reagiert anders auf eine Krise – manche fliehen, manche frieren ein und manche sagen: „Was können wir tun, um zu helfen?“ Sie werfen einen Blick auf die aktuelle Situation, wie z.B. die wütende globale Pandemie, und schauen dabei auf ihre Fähigkeiten und bewerten sie dahingehend. Die Bar Stool Preachers sind keine Krankenschwestern oder Ärzte, aber sie sind eines der neuesten, hellen Lichter in der Musikwelt, ausgestattet mit Tatkraft und sozialem Gewissen.

Also haben sie getan, was sie am besten können, sie haben zwei ihrer Songs genommen, die für das mit Spannung erwartete neue Album zurückgehalten wurden, und sie neu geschrieben, um ihre Gedanken und Gefühle für das zu reflektieren, was wir alle gerade erleben. Sie fragten einige Menschen nach einem Gefallen, schafften es nur wenige Tage vor Inkrafttreten der Sperre in Großbritannien im Studio zusammen zukommen und daraus entstanden diese beeindruckenden Tracks. Produziert von dem Folk-Punk-Wunder Jake Rousham (The Levellers) und den Jungs selbst, haben sie es geschafft, einige der authentischsten und am besten klingenden Punk / Rock’n’Rolls des letzten Jahrzehnts zu produzieren, während sie Spaß dabei haben, gleichzeitig brandaktuell und politisch vernichtend bleiben.

Mit dem Wissen, dass momentan vieles Scheiße ist, aber die Menschen immer positive, starke Musik brauchen, haben sie die Songs kostenlos zum Download auf ihrer Website TheBarStoolPreachers.com bereitgestellt (+ Streaming bei allen üblichen Anbietern).

Es gibt einen Spendenknopf für alle, die über die verfügbaren Ressourcen verfügen, für Spenden an die Band, von dem sie auch an Mitarbeiter des Gesundheitswesens und ihre Familien in Großbritannien (und evtl. an andere, wenn genügend Gelder eintreffen) spenden, da dies eine sich stetig wandelnde Krise ist.

Die Band tut, was sie kann, sammelt Geld für die weit unterfinanzierten NHS-Mitarbeiter, stellt ihren Fans Hymnen zur Verfügung, um sie durch diese unglaublich schwierige Zeit zu führen, und tut, was sie am besten kann – unsere Community mit zwei erstaunlichen Songs zu vereinen! Unter Beibehaltung ihrer normalen Art der Inklusivität machte sich BSP dann daran, das aktuellste Video zu erstellen, bei dem fast tausend Fans ihre Beiträge für das erste Video der beiden Singles einreichten. Die Bearbeitung wurde blitzschnell umgesetzt und Pirates Press Records sind stolz darauf den Song When The World Ends mit einem Video zu krönen. Es zeigt die Band, Freunde und Fans in ihren unterschiedlichen Quarantäne Situationen und ihre Singalongs zu TJs aktuellen und aufbauenden Texten.

State of Emergency ist der Revoluzer Song für die mögliche kommende Zeit. Von Megaphonen und Soundsystemen in verschiedenen Ländern übertragen und gehört, aus verschlossenen Gärten schallend … BSP beweist jedem, dass sie hier bleiben werden, und sie können helfen, das Gewicht der Welt zu tragen.

