Metallica: kündigen „Load (Remastered)“ für den 13.06. an

Metallica haben die Neuveröffentlichung ihres fünffach mit Platin ausgezeichneten sechsten Studioalbums Load angekündigt, das am 13. Juni über das bandeigene Label Blackened Recordings erscheinen wird.

Das von Reuben Cohen bei Lurssen Mastering unter der Aufsicht von Greg Fidelman remasterte Load (Remastered) Limited Edition Deluxe Box-Set kann ab sofort auf der Band-Webseite vorbestellt werden, wo auch alle Details zur Box und die Tracklist zu finden sind. Bei Vorbestellung der Deluxe Box erhält man sofort die Tracks Until It Sleeps (Remastered), Until It Sleeps (Herman Melville Mix), F.O.B.D. (Until It Sleeps Rough Chorus Vocal Idea Mix) und Until It Sleeps (Live At Slim’s, San Francisco, CA – June 10th, 1996).

Load (Remastered) wird in verschiedenen Formaten veröffentlicht, darunter als Standard-180-g-2LP, CD, Kassette und digital (einschließlich eines Spatial-Audio-Mixes mit Atmos). Bei Standard-Vorbestellungen gibt es Until It Sleeps (Remastered) als IG, bei Vorbestellungen der Expanded Edition Until It Sleeps (Remastered) und F.O.B.D. (Until It Sleeps Rough Chorus Vocal Idea Mix) als IG. Die 2LP-, 3CD-Expanded- und Deluxe-Digitalversionen enthalten zum ersten Mal die erweiterte Version von The Outlaw Torn, die ursprünglich aufgrund von Zeitbeschränkungen des CD-Formats für die Veröffentlichung gekürzt wurde.

Das Load (Remastered) Limited Edition Deluxe Box-Set ist eine umfassende Zeitkapsel der Metallica-Ära von 1995 bis 1997, gefüllt mit exklusivem Material, darunter bisher unveröffentlichte Demos, Rough Mixes, Live-Auftritte sowie Radio- und Fernsehauftritte. Diese einmalige Pressung beinhaltet das remasterte Album Load auf 180-g-Doppel-Vinyl, eine Mama Said-Picture-Disc und Loadapalooza ’96, ein 140-g-Triple-Album, das live während Metallicas Headliner-Auftritt beim Lollapalooza Festival im Irvine Meadows Amphitheatre am 4. August 1996 aufgenommen wurde.

Die 15 CDs des Sets umfassen das remasterte Album Load, unveröffentlichte gesammelte Riffs, Demos, Rough Mixes, B-Sides und Raritäten sowie eine Vielzahl von Live-Material. Die 4 DVDs bieten eine Fülle an Behind-the-Scenes-, Studio- und Live-Aufnahmen, Radio- und Fernsehauftritte, den Besuch der Band bei der Polar Beach Party in Tuktoyaktuk, Kanada, und vieles mehr. Abgerundet wird der Inhalt der Box durch Erinnerungsstücke wie ein Paket mit 14 Rorschach-Testkarten, einen Pushead-Aufnäher, ein 11×17 Lollapalooza-Poster, eine Reproduktion des Rolling Stone-Covers, ein 5er-Pack Gitarren-/Bassplektren, Songtexte, zwei laminierte Tourpässe und ein 128-seitiges Deluxe-Buch.

Die Trackliste vom Load (Remastered) Deluxe Box-Set findet ihr hier:

Load wurde ursprünglich am 4. Juni 1996 veröffentlicht und war das zweite Metallica-Album, das auf Platz 1 der Billboard 200 debütierte, wo es vier Wochen in Folge blieb. Die Aufnahmen zu Load (sowie zu ReLoad aus dem Jahr 1997) fanden 1995 im The Plant in Sausalito, Kalifornien, statt, wo James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Jason Newsted einen weiteren Meilenstein in der Diskografie von Metallica schufen. Derzeit begeistern zwei der vier Singles aus Load – Until It Sleeps und King Nothing – das Publikum weltweit in regelmäßiger Rotation auf den Setlists der M72 World Tour der Band.

Metallica online:

metallica.de

https://www.facebook.com/Metallica/

https://www.instagram.com/metallica/