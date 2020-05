Michael Schenker Fest: enthüllen Lyric Video ‚The Beast In The Shadow‘

Letztes Jahr erschien das zweite Michael Schenker Fest Album Revelation. Auf dem Album spielt Gitarrenlegende Michael Schenker erneut zusammen mit seinen früheren Sängern Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley und Doogie White sowie Gastsänger Ronnie Romero. Den instrumentalen Teil übernehmen Michael Schenker selbst, Steve Mann, Chris Glen, Bodo Schopf und Simon Phillips. Heute enthüllt die Band ein Lyricvideo zu dem Song The Beast In The Shadow von diesem Album. Seht euch das Video hier an:

Michael Schenker kommentiert: „Obwohl wir viele Shows absagen mussten und jetzt zu Hause bleiben müssen – wir haben immer noch unseren Rock ’n‘ Roll! Ich hoffe, wir können viele von euch Rockfans mit unserem neuen Video The Beast In The Shadows aufmuntern. Der Song ist einer meiner Favoriten von dem letzten Michael Schenker Fest Album Revelation.

Es ist ein großartiger Song mit einer sehr emotionalen Performance von Graham Bonnet, die auch im Video fantastisch zur Geltung kommt. Der Song zeigt die andere Seite des Albums, die bisher nicht sehr betont wurde. Das Album hat viele beschwingte Songs, die manche, die das Album noch nicht vollständig angehört haben, möglicherweise bisher verpasst haben. Ich bin sehr stolz auf das Revelation Album und finde, dass es eines meiner Besten bisher ist. Hört es euch an und ihr werdet sehen, was ich meine. Also rockt weiter, bleibt gesund und genießt die Songs!“

Michael Schenker Fest kündigen heute auch neue Tourdaten für Großbritannien im Dezember dieses Jahres an. Seht die Band live auf einer der folgenden Shows:

15.12.2020 UK – London, O2 Shepherd’s Bush Empire

16.12.2020 UK – Leeds, O2 Academy

17.12.2020 UK – Newcastle, O2 City Hall

18.12.2020 UK – Wolverhampton, KK’s Steel Mill

19.12.2020 UK – Troon, Troon Concert Hall

Revelation Trackliste (CD-Digipak, 2-LP, Digital)

01. Rock Steady

02. Under A Blood Red Sky

03. Silent Again

04. Sleeping With The Light On

05. The Beast In The Shadows

06. Behind The Smile

07. Crazy Daze

08. Lead You Astray

09. We Are The Voice

10. Headed For The Sun

11. Old Man

12. Still In The Fight

13. Ascension

Bonus:

14. Armed And Ready (live)

15. Bad Boys (live)

16. Rock Bottom (live)

