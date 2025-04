Monhell: singen im Lyric-Video „Lotus In The Endless Grey“ von der Macht der Freiheit gegen die Dunkelheit

Das spanische Epic-Melancholic-Black-Metal-Duo Monhell hat ein neues Lyric-Video zum Song Lotus In The Endless Grey veröffentlicht. Der Track ist auf dem kommenden Album der Band A Last Sigh Of Pain zu hören, das am 25. April über Fetzner Death Records erscheint.

Mit Lotus In The Endless Grey singt die Band von der strahlenden Schönheit und der unendlichen Kraft der Freiheit, dargestellt durch einen blühenden Lotus in einer dunklen Landschaft. In der dunkelsten Stunde, wenn alles verloren scheint, bleibt die Freiheit das ultimative Beispiel dafür, wofür es sich zu kämpfen lohnt, etwas, das unserem Dasein Sinn gibt.

Das Projekt Monhell besteht aus ihm selbst (Musik und Texte) und Penumbra (Gesang). Beide sind auch Mitglieder von Kult et Morte und Berserk und seit 1998 in der Black-Metal-Szene aktiv. Monhell ist das Herzstück der Albumentwicklung. Er komponiert Musik und Texte, nimmt alle Instrumente auf und singt klar. Penumbra ergänzt den Sound mit seinem rauen, intensiven Gesang und verleiht der langsamen, melodischen Black-Metal-Klanglandschaft, die das Album verspricht, Tiefe und Wut.

Monhell sind:

Monhell – Musik, Texte

Penumbra – Gesang