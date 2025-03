Monhell: veröffentlichen ihr neues Album „A Last Sigh Of Pain“ am 25.04.2025

Das spanische Epic-Melancholic-Black-Metal-Duo Monhell hat angekündigt, dass das mit Spannung erwartete Album A Last Sigh Of Pain am 25. April über Fetzner Death Records erscheint. Das Album bietet zehn Tracks für 40 Minuten musikalisches Erlebnis und ist als Digipak und Kassette erhältlich.

Das Projekt Monhell besteht aus ihm selbst (Musik und Texte) und Penumbra (Gesang). Beide sind auch Mitglieder von Kult et Morte und Berserk und seit 1998 in der Black-Metal-Szene aktiv. Monhell ist das Herzstück der Album-Entwicklung. Er komponiert Musik und Texte, nimmt alle Instrumente auf und singt klar. Penumbra ergänzt den Sound mit seinem rauen, intensiven Gesang und verleiht der langsamen, melodischen Black-Metal-Klanglandschaft, die das Album verspricht, Tiefe und Wut.

Monhell enthüllte das wunderschöne, von ihm selbst erstellte Artwork, während die endgültige Trackliste wie folgt zu lesen ist:

1. Fade To Dust

2. Shadows Of The Abbey

3. Paths And Betrayal

4. The Last Seal

5. Lotus In The Endless Grey

6. Burning Times

7. Bright Falls

8. The Breeding Madness

9. A Requiem For Traditions

10. Wasted Moments

Aufgenommen, gemischt und gemastert von Monhell. Logo von Monhell. Fotos von Monhell und Penumbra.

Monhell sind:

Monhell – Musik, Texte

Penumbra – Gesang