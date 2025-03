Monhell: enthüllen die verleugneten Wahrheiten des Christentums im Lyric-Video „Shadows Of The Abbey“

Das spanische Epic-Melancholic-Black-Metal-Duo Monhell hat ein neues Lyric-Video veröffentlicht, diesmal zum Song Shadows Of The Abbey. Der Track stammt vom mit Spannung erwarteten Album A Last Sigh Of Pain, das am 25. April über Fetzner Death Records erscheint.

In Shadows Of The Abbey entfesselt die Band ihre Wut gegen die christliche Religion, die über Jahrhunderte hinweg dank blutiger Repressionen und der Verbreitung von Angst als Mittel zur Kontrolle der Gläubigen am Leben erhalten wurde.

“Lachen tötet die Angst,

und ohne Angst gibt es keinen Glauben,

denn ohne Angst vor dem Teufel

braucht man Gott nicht mehr.“

Weitere Infos zu Monhell und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: