Mortal Peril: Veröffentlichen Live-Video vom Metal Colonia Fest 2019

Die Heavy Thrasher Mortal Peril haben beim Metal Colonia Fest 2019 am 7. September in Köln die Kameras mitlaufen lassen und veröffentlichen nun mit Monster einen Live-Video-Clip auf YouTube:

Monster wird auch auf der dritten Full-Length Digital Idol zu finden sein, welches als Vinyl Ende 2019 bei ftwctp Records herauskommen wird.

Im Juni 2019 hatten Mortal Peril und ftwctp Records den Deal zum Vinyl mit Handschlag besiegelt, als Releasetermin ist der Dezember 2019 ausgemacht worden. Jetzt müssen nur noch die Presswerke mitspielen.

Lest, was die Band selbst zu sagen hat: „MORTAL PERIL stehen für Heavy Thrash mit einem ordentlichem Punch amerikanischer Prägung und den melodischen Feinheiten britischen Heavy Metals. Gegründet im Jahre 2010, befanden wir uns zwar noch auf der Suche zur richtigen Mixtur, ließen aber schnell die Classic-Rock-Elemente hinter uns und überwanden auch mit zunehmender Bühnenerfahrung die Metal-Hardcore-Phase, wie es noch auf der ersten EP „Of Black Days And Cruel Alliences“ zu hören ist. Doch die selbst angestoßene Dynamik war nicht mehr aufzuhalten, gerade diverse Besetzungswechsel stachelten uns immer mehr an, weiter unseren eigenen Stil zu verfeinern.

Mit unserem Full-Length-Debüt „Walking On Hellish Trails“ (2015) haben wir dann erstmals eine feine Heavy-Thrash-Duftmarke gesetzt, auf unserem zweiten Album „The Legacy Of War“ von 2016 zeichneten wir unsere musikalischen Vorlieben deutlich kontrastreicher und mit unserem 2019 kommenden dritten Studioalbum „Digital Idol“ machen wir Heavy Thrash zum Markenzeichen von MORTAL PERIL. Für die Vinylversion haben wir uns mit dem kleinen, aber feinen Label ftwctp Records zusammengetan, die CD-Version gehen wir weiter auf dem bewährten DIY-Wege an.“

Zum nächsten Mal live gibt es Mortal Peril beim Bauhaus Live Troisdorf // Revival – Edition I am 20.09.2019 in Troisdorf.

Mortal Peril sind:

Jonas Linnartz – drums

Jan Radermacher – vocals (lead), bass

Pete Rode – guitar

Lukas Haines – guitar

Mortal Peril:

https://mortal-peril.de

https://www.facebook.com/MortalPeril

ftwctp Records:

https://ftwctp.de/

https://ftwctp.de/bands/mortal-peril.html

