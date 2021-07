Münchhausen: stellen Teaser und neue Songs vor

Hamburgs neue Hoffnung in Sachen Rockmusik heißt Münchhausen. Die im letzten Jahr neu gegründete Band trotzt der Corona-Zwangspause und hat die Zeit genutzt, um neue Songs zu produzieren und diese nun auf ihrer Webseite zu präsentieren.

Dafür hat die Band um Sängerin Anne Voss unter Mithilfe der Medienschmiede Helge Baack einen animierten Video-Teaser erstellt, in dem die Band in origineller Weise als LEGO-Figuren dargestellt wird.

Seht den Teaser hier:

Hier geht es zu den neuen Songs: muenchhausen-band.de/brandnew/

Und hier gelangt ihr zur brandneuen Facebook-Seite: www.facebook.com/rockausdemnorden

Viele Geschichten ranken sich um den berühmten Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen, dessen dreihundertster Geburtstag im Jahr 2020 in der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen wurde. Eine Band aus Hamburg möchte das ändern und verleiht der alten Legende ein neues Gesicht. Münchhausen nennt sich das Quartett aus Hamburg, welches sich dem deutschen Rock verschrieben hat und frischen Wind in die kulturelle Landschaft des Nordens bringt.

Münchhausen gehen Anfang 2020 aus der Hamburger Band Dock 3 hervor, die vor allem durch Beiträge in sozialen Projekten von sich und der Musik aufmerksam mache konnte, unter anderem Meere ohne Plastik für den NABU sowie Gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Kinderpornografie (Dunkelziffer e.V.). Zudem lieferte Dock 3 im Jahr 2009 den Titelsong Helden Am Kreis für die Handball-Bundesliga. Es ist zu erkennen, dass die beiden Weggefährten Tommy und Gerald es ernst meinen, dennoch verkörpert die Heldenfigur Münchhausen genau den Faktor Ironie, mit der die beiden Musiker den neuen Weg einschlagen.

„Die zweitbeste Band der Welt“…

… so beschreibt der positiv denkende Gitarrist Tommy Müntz die Band Münchausen, die er zusammen mit Bassist Gerald Schulz gründet, Drummer Sven Waltemathe kommt kurze Zeit später hinzu. Anne Voss, die vorher elf Jahre in einer Country-Band gespielt hat, komplettiert einige Zeit später das Quartett. Unter diesem selbstbewussten Motto finden sich also vier Musiker*innen zusammen, die ihre eigenen Geschichten voller Mut und Zuversicht erzählen. Die Songs werden von Gründungsmitglied Tommy Münz und Anne Voss geschrieben. Münchhausen erzählen im Gegensatz zu ihrem berühmten Namensgeber keine Lügengeschichten, sondern beschäftigen sich auch mit zunehmend ernsteren Themen wie Krankheiten und Naturschutz. Themen also, die unsere Gesellschaft bewegen.

Rockig mit Gefühl

Münchhausen ist aus vier erfahrenen Musiker*innen zusammengewachsen, die auch auf der Bühne eine Einheit bilden. Leider hat die Corona-Pandemie verhindert, dass der Vierer aus dem Hamburger Umland live auftreten kann. Aber nach der Pandemie ist es Zeit für neuen Rock der „glücklichsten Deutschrockband aus dem Norden“, wie sich die Band bezeichnet.

Musik für Menschen, die es gern rockig aber mit viel Gefühl mögen, das sind Münchhausen!

Münchhausen sind:

Anne Voss – Gesang, Gitarre

Tommy Münz – Gitarre

Gerald Schulz – Bass

Sven Waltemathe – Schlagzeug