Ein weiterer, neuer MYSTIC PROPHECY Song ist hier; dieses Mal hat sich die Band an Elton Johns Song „I’m Still Standing“ gewagt und ihm den Mystic Prophecy-Stempel verpasst – hört euch den Song hier an:

Also genau genommen sind es zwei Überraschungen, denn MYSTIC PROPHECYs Coverversion von „Shadow On The Wall„, im Original von Mike Oldfield, kann man sich bereits auf diversen Streamingplattformen anhören, wie zum Beispiel Spotify oder Deezer:

• https://open.spotify.com/track/1uMweD3jJzQl4SGfABAdqs

• http://www.deezer.com/track/439092002

Vor kurzem hat die Band auch das offizielle Video zu „You Keep Me Hangin‘ On“ veröffentlicht:

Den Song kennt ihr vielleicht in der Version von The Supremes oder Kim Wilde.

Einen kleinen Vorgeschmack auf weitere Songs gibt es im „Monuments Uncovered“ Albumteaser:

MYSTIC PROPHECYs Album „Monuments Uncovered“ wird am 12.01.2018 bei Massacre Records erscheinen und ist zusätzlich als limitiertes Digipak mit exklusivem Bonustrack sowie als limitierte Vinyl LP erhältlich – sichert euch das Album hier: https://massacre.lnk.to/monumentsuncovered

„Monuments Uncovered“ wurde von R.D. Liapakis und Mystic Prophecy in den Prophecy Studios produziert. Um den Mix und das Mastering kümmerte sich Henrik Udd in den Udd Recording Studios (Architects,Hammerfall, Bring Me The Horizon, At The Gates, Delain). Das Albumartwork wurde von Dušan Marković gestaltet. Auf dem Album sind ausschließlich Coverversionen enthalten.

