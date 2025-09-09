Nailed To Obscurity: veröffentlichen Video zu „Glass Bleeding“

Nailed To Obscurity haben ein neues Video zu Glass Bleeding , der aktuellen Single aus ihrem fünften Studioalbum Generation Of The Void , veröffentlicht, das am 05. September über Nuclear Blast Records erschienen ist! Anlässlich des Veröffentlichungstags des Albums wurde ein atmosphärisches Musikvideo zusammen mit der Single präsentiert. Seht euch das Video zu Glass Bleeding hier an:

Der dynamische Eröffnungstrack Glass Bleeding bietet einen Vorgeschmack auf die stilistische Vielfalt, die Nailed To Obscurity mit Generation Of The Void perfektioniert haben. Der Song wechselt mühelos zwischen kraftvollen Death Metal-Passagen, ätherischen Clean-Parts und mitreißenden Mitsing-Momenten.

Nailed To Obscurity äußerten sich zum neuen Album: „We are beyond excited that our new album Generation Of The Void is finally out today. It feels amazing to share not only the singles you’ve already heard, but also all the other songs that complete the journey. We can’t wait for you to dive into the full record and discover everything we’ve been working on. Alongside the album, we’re thrilled to unveil the brand-new video for Glass Bleeding. We chose this track to open the record because it perfectly introduces what’s to come – moving from mellow, moody atmospheres into crushingly heavy riffs and blast beats. It sets the tone for the entire album and paves the way for everything that follows.“

Mit Generation Of The Void haben Nailed To Obscurity ihr bisher reifstes und umfangreichstes Album geschaffen. Das Album spiegelt die Turbulenzen der post-pandemischen Ära wider, die Schatten des Krieges in Europa und die unaufhörlichen Veränderungen, die die gesamte Menschheit betreffen. Neben seinen politischen und sozialen Kommentaren taucht das Album auch tief in persönliche Kämpfe ein und konfrontiert Themen wie dunkle Emotionen, Depression und Angst. Jede Note, jeder Text trägt das Gewicht von Unsicherheit und Desillusionierung, während niemand weiß, was man im Nichts oder darüber hinaus finden wird.

Unser TFM-Redakteur Kay L. hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und für euch eine Rezension zu Generation Of The Void geschrieben. Seine Meinung zum neuen Meisterwerk ist eindeutig – 9,5 von 10 Punkten sprechen für sich selbst!

Nailed To Obscurity werden im Herbst 2025 ihre erste ausgedehnte Europa-Headliner-Tournee mit den Gästen Yoth Iria (GR) und Oak, Ash & Thorn (US) starten. Diese Tournee soll das 20-jährige Bandjubiläum feiern, das in diesem Jahr stattfindet.

Nailed To Obscurity – European Tour 2025

/w Yoth Iria, Oak, Ash & Thorn

11.09.2025 GR Kyttaro Athens *

12.09.2025 GR Eightball Club Thessaloniki *

14.09.2025 TR IF Performance Hall Beşiktaş **

19.11.2025 DE Club Puschkin Dresden

20.11.2025 DE 7er Club Mannheim

21.11.2025 CH Werkk Kulturlokal Baden

22.11.2025 IT Alchemica Club Bologna

23.11.2025 IT Slaughter Club Milan

24.11.2025 DE Backstage Munich

25.11.2025 DE Schwarzer Keiler Stuttgart

26.11.2025 FR Backstage By The Mill Paris

27.11.2025 NL Muziekgieterij Maastricht

28.11.2025 DE Kubana Siegburg

29.11.2025 DE Kulturwerk Herford

30.11.2025 DE Urban Spree Berlin

01.12.2025 DK Stengade Copenhagen

02.12.2025 SE Kollektivet Livet Stockholm

03.12.2025 SE Fängelset Gothenburg

04.12.2025 DE Logo Hamburg

05.12.2025 DE Turock Essen

06.12.2025 DE Live Music Center Emden

* mit Yoth Iria closing / without Oak, Ash & Thorn

** without Oak, Ash & Thorn

