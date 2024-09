Neckbreakker: unterschreiben bei Nuclear Blast Records

Die dänische Death Metal-Band Neckbreakker hat ihr Signing bei Nuclear Blast Records bekannt gegeben. Die schnell aufstrebende fünfköpfige Band hat sich den Ruf erspielt, atemberaubende Liveshows abzuliefern. Sie tourten mit Bands wie Crypta, Left To Die und Baest und spielten auf Festivals wie dem Hellfest, Bloodstock, Summer Breeze, Resurrection Fest, Inferno Festival und mehr.

Passend zum Signing hat die Band das Video zu ihrer ersten Single, dem wilden Horizon Of Spikes, veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Horizon Of Spikes hier an:

Stream Horizon Of Spikes auf allen Plattformen hier: https://neckbreakker.bfan.link/hossg

Zu ihrem Signing bei Nuclear Blast Records und der Veröffentlichung ihrer allerersten Single, sagt die Band: „We are honored to announce that we have signed with Nuclear Blast Records, and that our first single Horizon Of Spikes and the accompanying music video is out now. To not only finally share our first single with the world, but to get the opportunity to do it on the world’s finest metal label feels absolutely incredible.“

Erlebt Neckbreakker live bei einem der folgenden Termine:

21st September – DK, Herning – Fermaten*

31st October – DK, Aabenraa – Sønderjyllandshallen*

8th October – DK, Viborg – Palletten*

9th October – DK, Helsingør – Toldkammeret*

7th December – DK, Aarhus – Voxhall

14th December – DK, Copenhagen – Pumpehuset

*Supporting Mercernary

Neckbreakker sind:

Christoffer Kofoed – Gesang

Joakim Kaspersen – Gitarre

Johan Lundvig – Gitarre

Sebastian Knoblauch – Bass

Anton „Hajn„ Bregendorf – Schlagzeug

Neckbreakker online:

https://neckbreakker.bandcamp.com/track/horizon-of-spikes

https://www.facebook.com/Neckbreakker

https://www.instagram.com/neckbreakkerdeath/