Nevaria: verarbeiten mit der heute erscheinenden Single „Reckless“ ihre hochemotionalen Erfahrungen zu Beginn der Pandemie

Nachdem die außergewöhnliche Melodic Metal Formation Nevaria aus der Wagner-Stadt Bayreuth 2019 mit ihrem über Dr. Music Records erschienenen Debütalbum Finally Free, das auch international beachtliche Erfolge erzielte, und gefeierten Liveshows die Szene ordentlich aufmischte, veröffentlicht sie heute, am 03.02.2022 mit Reckless ihre neue Single voller kritischer Töne zum Umgang mit der Pandemie. Die inzwischen als Duo agierenden Musiker Tanja Schneider (Gesang) und Markus Spiethaler (Keyboard) führen ihre Vision von eingängigem Female Fronted Melodic Metal fort und holten sich für die Aufnahme Unterstützung von Gitarrist Kim Wölfel, der bereits am Debüt mitwirkte, sowie Daniel Unzner (Dislocated Theory; Ex-Profanity), der mit hammermäßig schnellen Fingern den Bass einspielte. Die junge, ungezügelte Metal Gitarrenarbeit in Kombination mit dynamischem Schlagzeugspiel, einem spürbar druckvollen Bass und anmutigen Keyboard-Melodien, wird dabei vom lebendigen, leuchtenden Gesang der früheren Dawn Of Destiny Sängerin komplettiert. Nevaria haben, ohne den eingeschlagenen Pfad zu verlassen, auf erfrischende Weise ihren eigenständigen Sound mit Elementen aus der elektronischen Musik weiterentwickelt und Reckless wurde, wie auch zuvor das Album von André Hofmann (Nothgard, Wolfchant, New Hate Rising) gemischt und gemastert.

Die Bandfotos schoss erneut Gregor Zimmermann (Uzziel), der die beiden Musiker stilvoll ins rechte Licht rückte. Die Fokussierung auf nur noch zwei Songwriter sorgt für einen echten Schub in Sachen Kreativität und der Mix aus harten Gitarren und erfrischenden, elektronischen Vibes, über denen Tanja Schneiders imposante Stimme thront, überzeugt eindrucksvoll. Treibende Synthie-Arpeggios, die schon House bzw. Trance ähnliche Züge annehmen, werden hier mit Beats und natürlich harschen Gitarrenriffs gepaart, die für die nötige Härte sorgen. Mehr zum neuen Sounddesign verrät die Sängerin persönlich im Liner Notes Clip. In den scharfzüngigen Songtexten verarbeitet Tanja Schneider ihre persönlichen Erfahrungen in der ohnehin schon harten Arbeit der Frühförderung von behinderten Kleinkindern, die mit dem Beginn der Pandemie im März 2020 noch einmal eine neue Dimension erreichte. Aus Solidarität mit ihrer Frontfrau entschied sich die Band damals die Kinder aus der Hochrisikogruppe zu schützen und die drei bereits gebuchten Konzerte des Monats abzusagen, noch bevor die staatlichen Maßnahmen in Kraft traten, was nicht überall auf sofortiges Verständnis stieß. Warum sich einige Menschen partout nicht an die Vorsichtsmaßnahmen halten oder deren Sinn nicht verstehen wollen, ist der Sängerin schlicht unbegreiflich und aus diesem Frust heraus entstand Reckless. Der Song ist aber nicht als erhobener Zeigefinger zu verstehen, sondern ist ihre persönliche Art, diese Ausnahmesituation Anfang 2020 zu reflektieren und mental zu verarbeiten. Die eindeutige Botschaft der neuen Single lautet vielmehr, aufeinander aufzupassen, Rücksicht zu nehmen und sich impfen zu lassen! VeryMetalArt Videokünstler Andy Pilkington (Orden Ogan, Visionatica, Van Canto) hat für diesen hochemotionalen Song eine Mischung aus Musik- und Lyric-Video produziert, der die Botschaft bildgewaltig transportiert und wenn der Track mit dem Clip schließlich dafür sorgt, dass der eine oder andere sein ‘rücksichtsloses’ Handeln überdenkt, haben Nevaria alles richtig gemacht:

Ab sofort ist Nevarias neue Melodic Metal Single Reckless als Stream oder Download erhältlich

Nevaria wurden 2018 von Sängerin Tanja Schneider und Keyboarder Markus Spiethaler gegründet und die beiden Musiker erlebten bereits unterschiedliche musikalische Werdegänge, bei denen sie erste Erfahrungen im Musikbusiness mit Europatouren und Support-Gigs mit Bands wie Xandria, Axxis, Sabaton bis hin zu diversen CD-Veröffentlichungen sammelten. Kurz darauf begann das Songwriting für das Debüt Finally Free, dessen Texte von Tod und Einsamkeit, Misshandlung, sozialem Miteinander, Krankheit, Liebe und Sehnsucht handeln, jeweils aus dem Blickwinkel des Betroffenen. Die Bedeutung der Texte soll ‘magisch’ sein und der Devise folgen, dass der Hörer sich selbst und seine eigene Geschichte darin wiederfinden kann. Gemäß diesem Credo komponierte die Band die elf Songs auf Finally Free ebenso abwechslungsreich wie intensiv und nahmen in Markus Spiethalers Soundwerkstatt den passenden Sound auf. Nevaria entführen den Hörer auf ihrem Album nicht nur optisch, dank des von Darkgrove Design (Battle Beast, Apocalyptica, Delain) stilvoll gestalteten Artworks, in kosmische Sphären, sondern begeistern auch mit der richtigen Mischung aus metallischer Härte und feinen Melodien, über denen die Stimme förmlich schwebt. Dies zeigen insbesondere die samt sehr erfolgreicher Musik- und Lyric-Videos veröffentlichten Singles Life, Finally Free und Drowning, mit denen sie auf sich aufmerksam machten. Nevaria leben und lieben ihre Musik und reißen mit ihrer Spielfreude das Publikum live mit. Dies konnte man 2019 bei etlichen spannenden Shows erleben, bei denen die Bayreuther ihre Fans im In- und Ausland begeisterten, und umso erfreulicher ist es, dass Nevaria nun mit vollem Tatendrang und der neuen fulminanten Single Reckless zurück sind.

Wer jetzt tiefer in die Gedankenwelt von Nevaria eintauchen möchte oder aktuelle News rund um ihren eingängigen Female Fronted Melodic Metal erfahren möchte, schaut am besten auf www.nevaria-band.com vorbei oder nimmt Kurs auf ihre Social Media Profile unter www.facebook.com/nevariaofficial und www.instagram.com/nevaria_official.