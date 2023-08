Nevrlands: veröffentlichen neue Single „Chemicals“

Nevrlands freuen sich über die Veröffentlichung ihres neuen Songs Chemicals aus dem im Herbst über Better Noise Music erscheinenden Debütalbum Timeless. Das aus New York stammende Trio besteht aus Sänger Okan Kazdal, Gitarrist Louie Malpeli und Schlagzeuger Mikey Pittelli. Chemicals kann auf allen digitalen Plattformen gehört werden. Das Lyric-Video zum Song ist ebenfalls erschienen.

“Chemicals is about catching yourself in the heat of the moment”, so Nevrlands. “About painting a portrait of passion and finding that distinction between love and lust in real-time. There’s a very fine line that can sometimes be blurry, or sometimes it’s crystal clear. Is this real? Or is it just another fugazi? Chemicals is all about questioning whether or not that perfect chemical connection will last once the moment ends.”

Mit dem Ziel, den Zuhörern zugängliche Texte zu liefern, die eine positive Flucht aus den Problemen des Alltags ermöglichen, bestechen Nevrlands mit einer klanglichen Mischung aus Rock’n’Roll, Alternative Rock und Pop-Punk-Melodien. Die Band veröffentlichte Ende Juni den Debüt-Track Stay, den Wolf In A Suitmit den Worten lobte: “There’s something about the track that just hits the spot from the moment you press play…It’s a one-of-a-kind soundscape bound to be a fan favorite and a perfect way to explore the magic of their infectious sound.”

Nevrlands produzieren, komponieren und schreiben ihre eigene Musik und lassen sich dabei von ihren persönlichen Erfahrungen inspirieren. Dazu gehören Liebe, Verlust, Kampf, Triumph, Stärke, mentale Gesundheit und Selbstakzeptanz. Das Trio setzt auf individuelle Methoden, um ihre Musik zu kreieren, wie zum Beispiel die Verwendung nicht-traditioneller Instrumente und Samples, die auf ihrer Debütsingle Rescue Me zu hören sind. Die Band hat das Online-Publikum mit ihren einzigartigen eigenen Versionen von James Cordens Carpool Karaoke begeistert, in denen sie Künstler wie Dua Lipa und The Weeknd in einem Tesla mit echten Instrumenten und Tesla Trax-Software covern. Live waren sie bereits im Rahmen der US Vans Warped Tour zu sehen und haben Allstar Weekend und Jake Miller auf Tour begleitet.

