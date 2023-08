Nothing More: veröffentlichen Liveversion ihrer Single „Spirits“ inkl. Musikvideo

Nothing More haben die Liveversion ihres gefeierten Titeltracks Spirits inkl. Musikvideo vom gleichnamigen aktuellen Album veröffentlicht. Spirits (Live) folgt auf die Veröffentlichung der neuen Versionen von Best Times (feat. Lacey Strum) und You Don’t Know What Love Means (Piano Version) mit dem Gastgesang von Sängerin Taylor Acorn, die beide auf einer neuen Deluxe-Version von Spirits enthalten sein werden. Das Deluxe Album wird noch dieses Jahr über Better Noise Music erscheinen.

Die dreifach Grammy-nominierte und Gold-zertifizierte Band hat das vergangene Jahr damit verbracht, unermüdlich Headliner-Shows in US, UK und Europa zu spielen und war mit ihrer einzigartigen Liveshow, in der sie ihre individuellen Instrumente & Bühnen Installationen wie den Scorpion integrieren, auf einigen der größten Rock-Festivals live zu sehen. Ihr aktuelles Album Spirits, das 2022 über Better Noise Music veröffentlicht wurde, dokumentiert eine turbulente Zeit und wurde von ihrem selbst entworfenen Meta-Persönlichkeitstest Spirits Test (ähnlich wie Myers-Briggs, Big 5 und Zodiac) und ihrem Debüt-Grafikroman Spirits Vol.1 (via Z2 Comics) begleitet.

Nothing More kehren im Herbst 2023 mit dem zweiten Teil ihrer Spirits Headlinertour auf die US Bühnen zurück und werden dabei von Dead Poet Society sowie Better Noise Music Label Kollege Hyro The Hero und Post Profit unterstützt.

