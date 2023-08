The Prophecy 23: stellen komplette Show ihres „Live At Summer Breeze“ Albums online

Nur wenige Tage vor dem Summer Breeze 2023, feiern The Prophecy 23 die Veröffentlichung ihres Livealbums, Live At Summer Breeze, über Massacre Records! Die Platte wurde während ihrer Show 2022 von Julian Ruppel aufgenommen, und von Kai Stahlenberg im Kohlekeller Studio gemixt und gemastert. Neben CD und digitalen Formaten, ist ab sofort auch ein limitiertes Box Set erhältlich, welches coole Festival-Gadgets wie Flagge, Terry Schweißbänder, Aufkleber, signierte Autogrammkarte sowie offizielles Summer Breeze Merch enthält. Ein absolutes Must-Have für jeden Party-Metalhead, Bestellungen sind HIER möglich!

Zur Feier des Tages, hat die Band nicht nur einen neuen Clip zu ihrer finalen Single Mammon online gestellt, sondern direkt die komplette Show! Live At Summer Breeze enthält Songs vom letzten The Prophecy 23 Album Fresh Metal sowie ein Best-Of der Bandgeschichte, und fängt die außergewöhnliche Stimmung und Atmosphäre während ihrer Show in 2022 ein. Mit ihrer Mischung aus Thrash Metal, Death Metal und Punk-Elementen haben The Prophecy 23 ein neues Genre ins Leben gerufen, das ihren Sound perfekt beschreibt: Fresh Metal.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 spielten sie bis dato mehr als 300 Club- und Festivalshows in ganz Europa, darunter auch beim Wacken Open Air, und ließen das Publikum sowohl außer Atem als auch glücklich zurück.

Live At Summer Breeze Tracklist:

1. Intro: Tough, Cool And Here To Mosh

2. Brutal Thrash Maniacs

3. From The Basement To The Pit

4. We Love Fresh Metal

5. Home Is Where You Shred

6. No Deep Talks – Just Drinks

7. Mammon

8. Green Machine Laser Beam

9. Party Like It’s ’84

10. I Wish I Could Skate

Die komplette Show findet ihr ab sofort auf dem Summer Breeze YouTube-Kanal hier:

The Prophecy 23 live:

26.08.2023 DE Wiernsheim – Riedler Open Air

07.10.2023 DE Waldbronn – Soundcheck One Festival

11.11.2023 DE Ludwigshafen – Dome

02.12.2023 DE Crailsheim – Metal im Hangar

23.12.2023 DE Rottenburg – Klause

The Prophecy 23 sind:

Hannes – Vocals, Gitarre

Luca – Death Vocals

Phil – Gitarre

Jackson – Bass

Theo – Drums

Für weitere Infos & News zu The Prophecy 23 besucht die Band auf:

http://www.theprophecy23.com

https://www.facebook.com/theprophecy23

https://www.instagram.com/theprophecy23