The Prophecy 23: kündigen neue Single nebst Video an

Die Fresh Metaller von The Prophecy 23 werden nächste Woche eine neue Single veröffentlichen – und die hat es in sich!

Nach einer abgesagten Europatour und dem Einstieg in die deutschen Albumcharts mit ihrem aktuellen Album Fresh Metal, hat die Band nichts besseres im Kopf, als ihren Hit I Wish I Could Skate neu aufzunehmen – und zwar mit Posaune, Trompete, Ukulele, Saxofon, Tuba, Klavier und Cello!

Hier kann man die Single bereits vorbestellen bzw. pre-adden » https://lnk.to/iwishicouldskatebrass

I Wish I Could Skate (Brass Metal Version) wird am 28.09.2020 bei Massacre Records erscheinen, ebenso wie der dazugehörige freshe Videoclip!

