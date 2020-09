Frontm3n – Up Close | Live 2020

Artist: Frontm3n

Herkunft: England

Album: Up Close | Live 2020

Spiellänge: 145:49 Minuten

Genre: Pop, Rock

Release: 11.09.2020

Label: Universal Music

Link: https://frontm3n.de/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Peter Howarth

Gesang, Gitarre – Pete Lincoln

Gesang, Gitarre – Mick Wilson

Gesang, Piano – Nevio Passaro (Gastmusiker)

Gesang – Eric Martin (Gastmusiker)

Tracklist CD 1:

I Can’t Let Go Co Co – Poppa Joe The Things We Do For Love Open Up Love Is Like Oxygen Solid Ground All At Sea Amore Per Sempre Sentimental Fool (Quando é sentimento) You Got It Some People Priceless Rubber Bullets

Tracklist CD 2:

Bus Stop Fox On The Run Good Morning Judge Carrie Wild World Long Way Down To Be With You Fall For You I’m Not In Love Ballroom Blitz Long Cool Woman The Air That I Breathe Your Own Worst Enemy Dreadlock Holiday

Wir sind erneut im Tellerrandmodus und wagen einen ordentlich Blick über die hohe Kante. Frontm3n haben vor wenigen Tagen ihr Livealbum Up Close | Live 2020 über Universal Music herausgebracht. Anfang des Jahres haben wir noch eine Show der Tour live erlebt. Den Bericht von Frontm3n – An Exclusive Acoustic Night am 19.02.2020 im Kieler Schloss findet ihr direkt HIER! In über 140 Minuten bringen die drei Sänger zusammen mit zwei Gastmusikern siebenundzwanzig Songs auf die Bühne.

Die sehr gut besuchte Tour vor dem Corona-Shutdown, führte die Künstler mit über fünfzig Konzerten von November 2019 bis Februar 2020 nach Neuseeland, Australien, Irland, Schweden, Dänemark und, wie in unserem Bericht erwähnt, auch nach Deutschland. Seit dem 11.09.2020 können Anhänger der Supergroup das Konzerterlebnis für die heimische Anlage erwerben. Up Close | Live 2020 steht als Live-CD, DVD und Blu-ray zur Verfügung. Doch wer und was steckt hinter dieser Formation? Wer ist einfach: Es sind die drei Musiker Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln. Bekannt wurden die drei engagierten Musiker aus England unter anderem als Sänger von Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor. Da wären wir wieder beim Tellerrand. Am Heavy Metal wird nicht einmal ansatzweise gekratzt. Vielmehr drehen die gestandenen Männer den Rock Pop Regler auf. Mit dabei: Alternative Klänge, leichte Gitarrenriffs und immer groovende, von den Gesängen lebende, warme Stücke. Auch für Rocker mit einer sehr seichten Ader geeignet, liegt der Schwerpunkt natürlich nicht auf den Instrumenten, sondern auf den Gesangsfarben der Musiker.