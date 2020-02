Frontm3n – An Exclusive Acoustic Night am 19.02.2020 im Kieler Schloss

Eventname: An Exclusive Acoustic Night – „Up Close“-Tour 2019/20 Band: Frontm3n Ort: Konzertsaal im Schloss, Kiel Datum: 19.02.2020 Kosten: 42,15 € VVK, 45,45 € Abendkasse Zuschauer: ca. 600 Genre: Glamrock, Alternative Links: https://www.facebook.com/events/2601888953213901/

https://www.frontm3n.de/

https://www.facebook.com/frontm3n/ Setliste: I Can´t Let Go CoCo /Poppa Joe The Sings We Do For love Open Up Love Is Like Oxygen Solid Ground You Got It All At Sea Some People Priceless Rubber Bullets Bus Stop Fox On The Run Good Morning Judge Donna He Ain´t Heavy, He´s My Brother A Glass Of Champagne Carrie Fall For You I´m Not In Love The Ballroom Blitz The Air That I Breathe Your Own Worst Enemy Long Cool Woman In A Black Dress Dreadlock Holiday

Frontm3n? Bitte wer?

Dadurch, dass die drei älteren Herren schon vor genau einem Jahr in der Stadt waren, war ich informiert, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Schon damals zeigte ich Interesse, aber diesmal wurde ich explizit dazu eingeladen und habe mir die Chance nicht entgehen lassen. Es handelt sich um Sänger von legendären Bands aus meiner Jugend. Zwar stammen sie aus den letzten Generationen und nicht aus Originalbesetzungen, aber das ist erst einmal uninteressant.

Drei Alphatiere also, die Musikgeschichte schrieben und ihr Handwerk beherrschen. Bereits in den 90ern lernten sich die drei Ausnahmemusiker bei ihrer ersten Zusammenarbeit als Sänger und Gitarristen der Band von Sir Cliff Richard kennen, bevor jeder einzelne Musiker für sich eine bemerkenswerte Karriere startete. Sie arbeiteten bereits mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner zusammen und stehen nach 25 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Nach der letzten Tour und vereinzelten Sommerfestivals gingen sie auf eine ausgedehnte Australien & Neuseeland-Tour. Seit Dezember sind sie wieder auf Up Close Tour durch Deutschland. Nach dem heutigen Gig in Kiel stehen nur noch vier Termine in der kommenden Woche, überwiegend hier im Norden, an.

Eine Supportband gibt es nicht. Angekündigt ist ein „Exklusiver akustischer Abend“. Klar hätte ich die alten Songs aus meiner Jugend gerne noch einmal im Original gehört, aber die drei sind ja keine Coverband. Sie sind Originale und interpretieren „ihre“ Songs in einer einmaligen Besetzung einfach neu. Die Setliste ist so gestrickt, dass jeder Künstler seine Musik in den Vordergrund bekommt, aber auch die gemeinsame Zeit nicht zu kurz kommt. Eine gemeinsame Zeit, die sich nicht nur auf die Zeit bei Sir Cliff Richard beschränkt. Die aktuelle CD All For One enthält auch Eigenkompositionen. Natürlich ist das hier in Kiel nur spärlich erschienene Publikum nicht deshalb gekommen. Während Shows in Hamburg oder Lübeck ausverkauft sind, ist an diesem verregneten Abend der Konzertsaal im Kieler Schloss nur halb gefüllt. Die, die gekommen sind, werden in ihren Erwartungen, die alten Hits zu hören, nicht enttäuscht.

Zu Recht gefeiert wird die von Peter Howarth gesungene Hollies-Ballade Priceless oder die Hits I Can´t Let Go und Bus Stop. Mick Wilson lässt die 10cc-Hits The Sings We Do For Love, Rubber Bullets, Good Morning Judge, Donna, I´m Not In Love und natürlich Dreadlock Holidays wieder auferstehen. Peter Lincoln kommt mit seinen Sweet und Sailor Hits nicht zu kurz. Es kommt CoCo/Poppa Joe, Love Is Like Oxygen, Fox On The Run, The Ballroom Blitz von den Sweet aber auch A Glass Of Champagne von Sailor und mit All At Sea ein eigener Titel zu Gehör. Der Rest sind unter anderem Titel von Roy Orbison und Cliff Richard, bei denen sie auch schon gemeinsam auf der Bühne standen.