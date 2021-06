Nylist: der kanadische Downtempo Deathcore-Soloact will mit dem Song „Nylist 666“ einen Weltrekord aufstellen

Nylist ist ein kanadischer Deathcore-Solo-Act, der Elemente aus Downtempo, Horror und unheilvollen, basslastigen Kompositionen verwendet. Er tauchte in diesem Jahr mit seiner selbstbetitelten Debüt-EP auf, die zur Veröffentlichung am 02.07. geplant ist.

Bestehend aus einer breiten Palette von Metal-Vocals, integriert Fred Nylist eine düstere künstlerische Vision von depressiven Geschichten und Erfahrungen wie Dissoziation und Angstzuständen.

Jetzt will Nylist mit seinem neuen Song Nylist 666, auf dem 666 Sängerinnen und Sänger zu hören sein werden, einen Weltrekord brechen. Der 62 Minuten lange Song präsentiert ein breites Spektrum an Gesangskünstlern, von Fanfavoriten bis zu Newcomern – Ein „Must Listen“ für alle Fans von Deathcore und auch Metal.

Die Single vereint die starke Community von Metalheads und Sängerinnen/Sängern von Bands auf der ganzen Welt, wie AngelMaker, Vulvodynia, Distant, I Declare War, Left To Suffer, Carcosa, Monasteries, Cytotoxin, In Dying Arms, Babirusa, Ashens Crown und viele mehr. Aus NRW sind unter anderem Marwin von We Awake, Joko von Convictive, und Giulian von Caught In A Mirror dabei. Sobald das Guinnes World Record-Komitee den Track bestätigt hat, wird Nylist den Weltrekord für den Song mit den meisten Sologesängen in einer Songaufnahme halten.

Mit Suicidal (Ft. Casey Tyson-Pearce Of Angelmaker) hat Nylist vor einem Monat schon einen Track vorgelegt, hier gibt es das Video dazu: