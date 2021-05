Ox: präsentieren ihre neue Single „Blame The Fallen“

Die deutsche Alternative Rockband Ox veröffentlichen heute 28.05.2021 ihre neue Single Blame The Fallen mitsamt zugehörigem Musikvideo.

Die Single Blame The Fallen markiert den Beginn einer neuen Ära für die Band, die die Corona Zwangspause genutzt hat, um sich nach zwei Alben neu zu erfinden. In Zusammenarbeit mit Christoph Wieczorek (Sawdust Recordings, Annisokay) verpassten sie ihrem Sound einen deutlich moderneren und härteren Anstrich, der sich zwischen Modern Rock und Alternative Metal einordnen lässt. Blame the Fallen behandelt die aus den heutigen globalen Krisen und Problemen entstehenden intergenerationalen Konflikte und wandelt somit zwischen den verschiedensten Emotionen – von Wut bis Trauer. Begleitet wird die neue Single von einem Musikvideo, dass diese Konflikte in einer eindrücklichen Allegorie visualisiert.