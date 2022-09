Ozzy Osboune: chartet sein neues Studioalbum „Patient Number 9“ auf Platz 2

Ozzy Osbourne steigt mit seinem neuen Album Patient Number 9 auf Platz 2 der deutschen Albumcharts ein und stellte damit den Rekord des Vorgängeralbums Ordinary Man von 2020 ein, das damals ebenfalls auf Platz 2 landete, – die höchste deutsche Chartposition in der Karriere des heute 73 Jahre alten Briten

Am 9. September erschien das neue Album des in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommenen und mit einem Grammy® ausgezeichneten Sängers und Songwriters Ozzy Osbourne – das erste seit seinem von der Kritik gefeierten, weltweit hoch in den Charts platzierten Album Ordinary Man aus dem Jahr 2020.

Zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Album meldet sich Ozzy Osbourne, The Original Prince Of Darkness, mit neuer Musik zurück. Das neue Album, das von Andrew Watt produziert wurde (der auch für Ordinary Man verantwortlich war) und über Epic erscheinen wird, ist Osbournes 13. Soloalbum. Es ist heavy, es ist hart, es ist historisch – es ist alles, was man sich von einer Ozzy Osbourne-Platte wünscht und vielleicht noch mehr.

Gaststars auf dem Album sind unter anderem Zakk Wyld, Eric Clapton, Mike McCready (Pearl Jam), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), der kürzlich verstorbene Taylor Hawkins (Foo Fighters), Robert Trujillo (Metallica), Duff McKagan (Guns n’ Roses), Chris Chaney (Jane’s Addiction) und zum ersten Mal überhaupt auf einem Soloalbum von Ozzy, Ozzys Black Sabbath Mitbegründer Tony Iommi!

Das Album erschien am 9. September in verschiedenen Konfigurationen, – als CD, Deluxe CD mit Poster, als Picture Disc, – bei EMP, JPC, in den Indie-Stores sogar in verschiedenen jeweils exklusiven Vinylfarben neben schwarz, und sogar als MC.

Unsere Meinung zu Patient Number 9: