Pain: veröffentlichen neues Video zu „I Am“

Pain veröffentlichen heute ihr brandneues Video zu I Am. Das Album I Am wurde am 17. Mai 2024 über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Gefüllt mit Hymnen wie Don’t Wake The Dead und der Hit-Single Party In My Head, neben atmosphärischen Tracks wie I Am und Fair Game, mischt das Album nahtlos erbauliche Eingängigkeit mit introspektiven Momenten und markiert Tägtgrens persönlichstes und kühnstes Werk bis heute. Peter Tägtgren kommentiert: „Ich bin gespannt, was sich Andrey dieses Mal ausgedacht hat.“