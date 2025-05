Dark Tranquillity am 09.05.2025 in der Garage Saarbrücken

Eventname: Endtime Signals European Tour 2025

Headliner: Dark Tranquillity

Vorbands: Moonspell, Hiraes

Ort: Garage, Bleichstraße 11-15, 66111 Saarbrücken

Datum: 09.05.2025

Kosten: 44,55 Euro Vorverkauf

Genre: Melodic Death Metal

Besucher: ~500

Veranstalter: Saarevent GmbH

Setlisten:

Moonspell

Dark Tranquillity Opium Awake! Common Prayers Extinct Night Eternal Finisterra In and Above Men From Lowering Skies Everything Invaded Nocturna Breathe (Until We Are No More) Alma Mater Full Moon Madness The Last Imagination Nothing To No One Cathode Ray Sunshine Unforgivable Forward Momentum Damage Done Our Disconnect Wayward Eyes Terminus (Where Death Is Most Alive) Atoma Shivers And Voids Empty Me Not Nothing Phantom Days Final Resistance ThereIn Zugabe: The Wonders At Your Feet Lost To Apathy Misery’s Crown

Bereits seit Anfang April sind Dark Tranquillity auf der Endtime Signals Europe Tour 2025 unterwegs. Unterstützt werden sie auf dieser Tour von Moonspell und Hiraes. Heute machen sie dabei auch kurz vor Ende der Tour in der Garage in Saarbrücken halt.

Los geht es dann pünktlich um 19 Uhr mit Hiraes. Diese stammen aus Osnabrück und bestehen aus den Musikern von Dawn Of Disease, am Mikro röhrt niemand anderes als Britta Görtz (Cripper, Critical Mess). Musikalisch kann man Hiraes irgendwo im melodischen Death Metal zwischen Arch Enemy, In Flames und Dark Tranquillity einsortieren. Am heutigen Abend gibt es in der halben Stunde Spielzeit ausschließlich Songs des zweiten Albums Dormant. Und obwohl Frontfrau Britta mit Mikroproblemen zu kämpfen hat, zeigen Hiraes, dass hier erfahrene Musiker am Werk sind, die hervorragend als Anheizer fungieren.

Moonspell fangen bereits nach einer Viertelstunde Umbaupause an, allerdings starten sie mit Bassproblemen, die aber relativ schnell erledigt sind. Seit mittlerweile 33 Jahren sind die Portugiesen nun schon unterwegs und haben daher ein ordentliches Portfolio, aus dem sie schöpfen können. Los geht es mit Opium vom 1996er-Album Irreligious und ich bin wirklich erstaunt, mit wie viel Power Moonspell am Start sind. Und auch, wie viele Songs ich kenne, ohne dass mir wirklich bewusst war, dass diese von Moonspell sind – Schande über mich! In den 70 Minuten Spielzeit rocken die Herren mit ihren dreizehn Songs die Garage so unfassbar, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und auch das Publikum ist voll dabei! Bei Songs wie Finisterra oder natürlich auch Alma Mater singt gefühlt die ganze Halle mit.

Um 21:15 Uhr ist es dann so weit: Die Bühne ist umgebaut und das Publikum ist bereit für den Headliner des heutigen Abends – Dark Tranquillity. Mit The Last Imagination starten die Schweden kraftvoll in den Abend. Wie immer haben Mikael Stanne und seine Mitstreiter eine wirklich ausgefeilte Licht- und Visuals-Show am Start, die die Show zu einem echten Erlebnis macht. Und wieder einmal muss ich feststellen, dass Herr Stanne vermutlich einer der sympathischsten Frontmänner ist, den die Metalszene so hat! Und so leitet er durch einen Abend mit 19(!) Songs! Neben „must haves“ wie Cathode Ray Sunshine oder Terminus (Where Death Is Most Alive) haben DT aber Stücke im Gepäck, die sie seit einer Weile nicht mehr live gespielt haben, zum Beispiel den Titeltrack vom Album Damage Done. Dazu kommt dann noch ein Song, den sie erst seit kurzem live spielen – Empty Me vom 2007er-Album Fiction. Zu diesem kommentiert Mikael noch „We have never played this live till this tour – it is too fast, too technical – I don’t know!” Den Abschluss als Zugabe machen schließlich The Wonders At Your Feet, Lost To Apathy und wie nicht anders zu erwarten Misery’s Crown! Insgesamt ein unfassbar grandioser Abend mit Dark Tranquillity in Höchstform. Nach Ende der Show bleibt Mikael einfach noch minutenlang auf der Bühne stehen und genießt die Szene. Energie tanken für die nächsten Shows!