Hiraes: kündigen ihre „Nightflight Tour 2026“ mit Nopreachers als Support an

Nach gemeinsamen Auftritten mit Dark Tranquillity und Moonspell auf zwei umfangreichen Europatourneen in den Jahren 2024 und 2025 kehrt die deutsche Melodic-Death-Metal-Band Hiraes nun wieder auf die Bühnen zurück! Bekannt für ihre furiose Energie, eingängigen Hooks und die beeindruckende Präsenz der Sängerin Britta Görtz haben Hiraes sich schnell einen Ruf als eine der aufregendsten Live-Acts der europäischen Metalszene in den letzten Jahren erarbeitet.
Die Band baut auf dem Erfolg ihres neuesten Albums Dormant (Napalm Records, 2024) auf, das ihre charakteristische Mischung aus melodischer Melancholie und drückender Kraft präsentiert und ihren Platz unter den Schwergewichten des Genres festigt. Nach ihren gefeierten Auftritten neben Dark Tranquillity und Moonspell werden Hiraes nun als kraftvoller Headliner auftreten und ihren intensiven und immersiven Sound vorantreiben.
Zusätzlich ist Britta Görtz auf Tränenpalast, der neuesten Single aus Kreators brandneuem Album Krushers Of The World, als Gastsängerin zu hören. Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren Meilenstein in ihrer dynamischen Karriere dar und unterstreicht den wachsenden Einfluss der Band innerhalb der globalen Metalszene. Seht euch das Video hier an:
Fans können sich auf ein kraftvolles Set freuen, das sowohl ihr beeindruckendes Debüt Solitary als auch das gefeierte Dormant umfasst – eine Kombination aus technischer Präzision, emotionaler Tiefe und unermüdlicher Live-Energie.
Nightflight Tour 2026
w/ Nopreachers
07.02.26 DE – Frankfurt / Nachtleben
12.02.26 DE – Nürnberg / Z-Bau
13.02.26 DE – Selb / Rockclub Nordbayern
14.02.26 AT – Salzburg / Rockhouse
20.02.26 BE – Diest / Hell
21.02.26 BE – Kortrijk / DVG Club
22.02.26 DE – Düsseldorf / Ratinger Hof
28.02.26 DE – Hameln / Sumpfblume
06.03.26 AT – Wien / Escape
07.03.06 CZ – Plzen / Pod Lampou
13.03.26 CH – Luzern / Bullhead Festival
27.03.26 DE – Bad Friedrichshall / Lemmys
28.03.26 DE – Geislingen an der Steige / MieV
17.04.26 DE – Herford / Kulturwerk
18.04.26 DE – Hamburg / Markthalle (w/ Rise of Kronos)
21.04.26 UK – Manchester / The Star & Garter
22.04.26 UK – London / The Black Heart
24.04.26 DE – Weinheim / Cafe Central
25.04.26 DE – Leipzig / Hellraiser
29.04.26 DE – München / Backstage Club
30.04.26 NL – Eindhoven / Dynamo
01.05.26 DE – Halen / Hell over Halen
02.05.26 DE – Ochtendung / A Chance For Metal Festival
03.05.26 DE – Essen / Don’t Panic
Tickets: https://linktr.ee/HiraesNightFlightTour
Die deutsche Melodic Death- und Modern-Metal-Band Nopreachers kommt aus dem Südosten Bayerns. Gegründet im Jahr 2018 begann die Formation an ihrer eigenen Musik zu arbeiten, die von Bands wie In Flames, Trivium, Bleed From Within, Orbit Culture und Children Of Bodom beeinflusst ist. Ihr musikalischer Stil zeichnet sich durch schnelle, präzise und aggressive rhythmische Elemente aus, kombiniert mit epischen Lead-Gitarrenmelodien, brutalen – aber dennoch vielfältigen – Vocals und massiven Basslinien. Die extrem dynamischen Arrangements und epischen Melodien ziehen die Zuhörer in eine eigene Welt und erinnern an Filmmusik, die von explosiven Metal-Arrangements getragen wird.
Hiraes online:
https://www.facebook.com/hiraes.official
https://www.instagram.com/hiraes.official