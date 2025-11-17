Hiraes: kündigen ihre „Nightflight Tour 2026“ mit Nopreachers als Support an

Nach gemeinsamen Auftritten mit Dark Tranquillity und Moonspell auf zwei umfangreichen Europatourneen in den Jahren 2024 und 2025 kehrt die deutsche Melodic-Death-Metal-Band Hiraes nun wieder auf die Bühnen zurück! Bekannt für ihre furiose Energie, eingängigen Hooks und die beeindruckende Präsenz der Sängerin Britta Görtz haben Hiraes sich schnell einen Ruf als eine der aufregendsten Live-Acts der europäischen Metalszene in den letzten Jahren erarbeitet.

Die Band baut auf dem Erfolg ihres neuesten Albums Dormant (Napalm Records, 2024) auf, das ihre charakteristische Mischung aus melodischer Melancholie und drückender Kraft präsentiert und ihren Platz unter den Schwergewichten des Genres festigt. Nach ihren gefeierten Auftritten neben Dark Tranquillity und Moonspell werden Hiraes nun als kraftvoller Headliner auftreten und ihren intensiven und immersiven Sound vorantreiben.

Zusätzlich ist Britta Görtz auf Tränenpalast, der neuesten Single aus Kreators brandneuem Album Krushers Of The World, als Gastsängerin zu hören. Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren Meilenstein in ihrer dynamischen Karriere dar und unterstreicht den wachsenden Einfluss der Band innerhalb der globalen Metalszene. Seht euch das Video hier an:

Fans können sich auf ein kraftvolles Set freuen, das sowohl ihr beeindruckendes Debüt Solitary als auch das gefeierte Dormant umfasst – eine Kombination aus technischer Präzision, emotionaler Tiefe und unermüdlicher Live-Energie.

Nightflight Tour 2026

w/ Nopreachers

07.02.26 DE – Frankfurt / Nachtleben

12.02.26 DE – Nürnberg / Z-Bau

13.02.26 DE – Selb / Rockclub Nordbayern

14.02.26 AT – Salzburg / Rockhouse

20.02.26 BE – Diest / Hell

21.02.26 BE – Kortrijk / DVG Club

22.02.26 DE – Düsseldorf / Ratinger Hof

28.02.26 DE – Hameln / Sumpfblume

06.03.26 AT – Wien / Escape

07.03.06 CZ – Plzen / Pod Lampou

13.03.26 CH – Luzern / Bullhead Festival

27.03.26 DE – Bad Friedrichshall / Lemmys

28.03.26 DE – Geislingen an der Steige / MieV

17.04.26 DE – Herford / Kulturwerk

18.04.26 DE – Hamburg / Markthalle (w/ Rise of Kronos)

21.04.26 UK – Manchester / The Star & Garter

22.04.26 UK – London / The Black Heart

24.04.26 DE – Weinheim / Cafe Central

25.04.26 DE – Leipzig / Hellraiser

29.04.26 DE – München / Backstage Club

30.04.26 NL – Eindhoven / Dynamo

01.05.26 DE – Halen / Hell over Halen

02.05.26 DE – Ochtendung / A Chance For Metal Festival

03.05.26 DE – Essen / Don’t Panic

Tickets: https://linktr.ee/HiraesNightFlightTour

Die deutsche Melodic Death- und Modern-Metal-Band Nopreachers kommt aus dem Südosten Bayerns. Gegründet im Jahr 2018 begann die Formation an ihrer eigenen Musik zu arbeiten, die von Bands wie In Flames, Trivium, Bleed From Within, Orbit Culture und Children Of Bodom beeinflusst ist. Ihr musikalischer Stil zeichnet sich durch schnelle, präzise und aggressive rhythmische Elemente aus, kombiniert mit epischen Lead-Gitarrenmelodien, brutalen – aber dennoch vielfältigen – Vocals und massiven Basslinien. Die extrem dynamischen Arrangements und epischen Melodien ziehen die Zuhörer in eine eigene Welt und erinnern an Filmmusik, die von explosiven Metal-Arrangements getragen wird.

Hiraes online:

https://www.facebook.com/hiraes.official

https://www.instagram.com/hiraes.official