Die amerikanischen Black Metaller Abigail Williams präsentieren die erste Single aus ihrem kürzlich angekündigten sechsten Studioalbum A Void Within Existence, das am 18. Juli über Agonia Records erscheint. Hört euch Nonexistence – die erste neue Musik der Band seit sechs Jahren – an dieser Stelle an:

Mehr Details zum neuen Album findet Ihr hier: