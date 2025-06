Abigail Williams: streamen neuen Track „Still Nights“

Die amerikanische Black-Metal -Band Abigail Williams gibt einen Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Studioalbum A Void Within Existence, das am 18. Juli über Agonia Records veröffentlicht wird, mit einer neuen Single namens Still Nights. Das dazugehörige Visualizer-Video kann hier angesehen werden:

Die Fortsetzung des 2019 veröffentlichten, von der Kritik gefeierten Albums Walk Beyond The Dark markiert ein neues Kapitel in der unermüdlichen Entwicklung der Band. Das neue Album erweitert nicht nur die atmosphärische Dunkelheit und die melodische Brutalität seines Vorgängers, sondern geht auch in beiden Aspekten, sowohl klanglich als auch emotional, noch weiter in die Extreme.

Mehr Informationen zum bevorstehenden Studioalbum A Void Within Existence findet ihr hier:

