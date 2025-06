Vildhjarta – + Där Skogen Sjunger Under Evighetens Granar +

Die schwedische Metal-Band Vildhjarta, gegründet im Jahr 2005 in Hudiksvall, meldet sich mit einem neuen Studioalbum zurück. + Där Skogen Sjunger Under Evighetens Granar +, das am 30.05.2025 über Century Media Records / Sony Music erschienen ist, markiert das dritte Album der Band und folgt auf die bisherigen Veröffentlichungen Måsstaden (2011) und Måsstaden Under Vatten (2021). Musikalisch bleiben die Skandinavier ihren Wurzeln treu und liefern erneut eine dichte, atmosphärische Mischung aus Progressive Metal und Djent. Das neue Werk umfasst zwölf Songs mit einer Gesamtlaufzeit von 56 Minuten. Wie gewohnt sorgt Daniel Ädel mit seinem markanten Gesang für die charakteristische, düstere Klanglandschaft und bricht die Tracks immer wieder auf, um die sperrige Grundstimmung noch komplexer erklingen zu lassen.

Schmale, gar einfache Kost findet man natürlich nicht auf dem neuen Silberling. Harte Beats und krachende Extreme-Metal-Salven dringen in harmonische, aber dennoch abweisende Songstrukturen. Das Songwriting ist nicht von der Stange. Mit mehr als zwei Gesichtern lassen Vildhjarta immer wieder Genie und Wahnsinn durchblicken. Die Gitarrenfacetten erdrücken den Hörer. Schwer legen sich die Melodien auf die Seele. Wie eine Kette drücken sie den Hörer zu Boden und ziehen die Glieder immer enger zusammen. Die einzelnen Glieder knacken und der Druck im menschlichen Leib wächst von Song zu Song. Die Djent-Einflüsse gießen dem Opfer noch zusätzliche Betonklötze an die Füße und werfen den eh schon reglosen Körper emotionslos über die Reling. Am Meeresgrund angekommen, schmiegen sich Songs wie + Byta Ut Alla Stjärnor På Himlen Mot Plustecken + oder auch + ? Regnet, The ? + um den leblosen Körper. Vildhjarta ist nichts für zwischendurch und man muss Lust haben, die Gedanken und Gefühle mit jeder Faser des eigenen Körpers aufnehmen zu wollen, ansonsten scheitert man schnell an den Kompositionen.

