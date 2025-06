Paradise Lost: veröffentlichen Video zur neuen Single „Silence Like The Grave“ und kündigen neues Album an

Die Ikonen des Gothic und Doom, Paradise Lost, werden am 19. September ihr mit Spannung erwartetes 17. Album Ascension über Nuclear Blast Records veröffentlichen. Es handelt sich um das erste Album der Band seit fünf Jahren, nach dem von der Kritik gefeierten Obsidian aus dem Jahr 2020. Produziert wurde Ascension von Gitarrist Gregor Mackintosh und das Mixing sowie Mastering übernahm Lawrence Mackrory. Das Album ist ein Zeugnis für die Langlebigkeit und Relevanz der Band in ihrer über 35-jährigen Karriere und vereint die charakteristischen Stile von Gothic, Death und Doom, die die Fans auf ihrem Weg geschätzt haben.

Das Cover von Ascension zeigt passend das Gemälde The Court of Death (1870-1902) des renommierten britischen Künstlers George Frederic Watts, das in der Tate Gallery in London hängt. Das Gemälde stellt den Tod als thronenden Engel dar, flankiert von allegorischen Figuren der Stille und des Geheimnisses, die den Sonnenaufgang und den Stern der Hoffnung bewachen. Während ein Krieger sein Schwert und ein Herzog seine Krone niederlegt, wird deutlich, dass weltlicher Status keinen Schutz bietet. Die düstere, prophetische Vision des Gemäldes verkörpert die dunklen, gequälten Klanglandschaften von Ascension, in denen klagende Verse auf düstere, bedrohliche Riffs treffen.

Paradise Lost gewähren bereits jetzt einen Einblick in ihr melancholisches Meisterwerk mit der ersten Single und dem Musikvideo Silence Like The Grave:

Stream Silence Like The Grave: hier

Zum kommenden Album sagt Sänger Nick Holmes : „Ascension is a cavalcade of molten misery, a vigorous sorrow filled stroll through a wicked world of glorious triumph and pitiful tragedy.“

Die Trackliste zu Ascension findet ihr (hier) im Time For Metal-Release-Kalender.

Paradise Lost werden diesen Sommer zusammen mit King Diamond auf Festivals in Europa auftreten, bevor sie im Herbst den ersten Teil ihrer Ascension Of Europe Tour starten. Die italienische Band Messa wird bei allen Terminen als direkte Unterstützung dabei sein. High Parasite fungieren bei den UK-Terminen der Opener-Act, während Lacrimas Profundere bei ausgewählten Shows in Festlandeuropa auftritt.

Paradise Lost – Tour-Termine:

June 7 – Berlin, DE – Columbiahalle (w/King Diamond)

June 10 – Wiesbaden, DE – Schlachthof (w/King Diamond)

June 11 – Tilburg, NL – O13 (w/King Diamond)

June 13 – Oberhausen, DE – Turbinenhalle (w/King Diamond)

June 14 – Ludwigsburg, DE – MHP Arena (w/King Diamond)

June 16 – Milan, IT – Alcatraz (w/King Diamond)

June 17 – Zurich, CH – Komplex 457 (w/King Diamond)

June 18 – Dessel, BE – Graspop Metal Meeting

June 21 – Lublin, PL – Lublin 2025

June 28 – Vana-Vigala, EE – Hard Rock Laager 2025

June 30 – Manchester, UK – Manchester Academy

July 1 – London, UK – Roundhouse

July 4 – Joensuu, FI – Ilovaari Festival 2025

July 6 – Sariyer, TR – Headbangers’ Weekend 2025

July 10 – Malakasa, GR – Rockwave Festival 2025

July 17 – Málaga, ES – Sun and Thunder Festival 2025

July 31 – Bergen, NO – Beyond The Gates 2025

Aug 1 – Czaplinek, PL – Pol’and’Rock Festival

Aug 8 – Jaroměř, CZ – Brutal Assault 2025

Aug 15 – Eindhoven, NL – Dynamo Metal Fest 2025

Paradise Lost – Ascension Of Europe Tour 2025 – Part 1

w/ Guests: Messa, High Parasite, Lacrimas Profundere

Oct 9 – Manchester, UK – New Century Hall

Oct 10 – Wolverhampton, UK – KK’s Steel Mill

Oct 11 – Newcastle Upon Tyne, UK – Newcastle University

Oct 12 – Glasgow, UK – Glasgow Garage

Oct 14 – Nottingham, UK – Rescue Rooms

Oct 15 – Bristol, UK – Electric

Oct 16 – Southampton, UK – The 1865

Oct 17 – London, UK – Islington Assembly Hall

Oct 19 – Oignies, FR – Tyrant Fest 2025

Oct 20 – Paris, FR – Élysée Montmartre

Oct 21 – Lyon, FR – La Rayonne

Oct 23 – Köln, DE – Live Music Hall

Oct 24 – Esch-Sur-Alzette, LU – Rockhal

Oct 25 – Dornbirn, AT – Conrad Sohm

Oct 26 – Padova, IT – Hall

Oct 28 – Munich, DE – Backstage Werk

Oct 29 – Prague, CZ – Palc Akropolis

Oct 30 – Zagreb, HR – Boogaloo Zagreb

Oct 31 – Vienna, AT – Simm City

Nov 1 – Budapest, HU – Dürer Kert

Nov 3 – Geneva, CH – PTR/L’Usine

Nov 4 – Nürnberg, DE – Z-Bau Biergarten

Nov 5 – Utrecht, NL – Pandora

Nov 6 – Antwerpen, BE – Trix Hall

Dec 13 – Bradford, UK – Bradford Live

