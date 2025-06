Rock Im Park: feiert 30 Jahre Jubiläum mit glanzvollem Abschluss

Mit einem grandiosen Wochenende hat Rock Im Park sein 30-jähriges Bestehen gefeiert – und eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum die Zwillingsfestivals Rock Im Park und Rock Am Ring seit über drei Jahrzehnten als Ikonen der deutschen Festivalkultur gelten. Inmitten der einzigartigen Kulisse des Zeppelinfelds in Nürnberg versammelten sich 88.500 Besucher:innen, um drei Tage voller Musik, Emotionen und unvergleichlicher Live-Momente zu erleben.

Internationale und nationale Top-Acts wie KoRn, Slipknot, Bring Me The Horizon, Sleep Token, The Prodigy, Kontra K, Rise Against, SDP, Spiritbox, Beatsteaks und Biffy Clyro sorgten für elektrisierende Performances und verwandelten die Festivalbühnen in pulsierende Zentren kollektiver Ekstase.

Auch die Überraschungsmomente kamen nicht zu kurz: Am Sonntag sorgten die Sportfreunde Stiller als Rock Im Park Urgesteine und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys für mitreißende Secret Shows.

Einer der emotionalsten Momente des Wochenendes ereignete sich bereits am Freitagabend: Unter tosendem Applaus wurde Linkin Park als erster Headliner für Rock Im Park 2026 angekündigt – ein in den Bann ziehender Gänsehautmoment, der das Publikum förmlich elektrisierte.

Matt Schwarz, Veranstalter von Rock Am Ring und Rock Im Park sowie CEO von PRK DreamHaus und eventimpresents, zieht ein begeistertes Fazit: „Rock Im Park lebt seit 30 Jahren von seiner einzigartigen Gemeinschaft – und das haben unsere Besucher:innen in Nürnberg auch in diesem Jahr eindrucksvoll bewiesen. Wir danken allen, die zu einem erneut friedlichen Festival beigetragen haben.“

Auch die Einsatzkräfte der Nürnberger Hilfsorganisationen ziehen eine durchweg positive Bilanz: Ein effizienter Ablauf, hohe Sicherheitsstandards und eine ausgelassene, zugleich entspannte Stimmung prägten das gesamte Wochenende, trotz wechselhafter Witterung.

Der Vorverkauf für Rock Im Park 2026 startet am Dienstag, den 10. Juni um 12:00 Uhr. Die Festival-Tickets in der ersten, limitierten Preisstufe kosten 258 Euro und sind unter www.rock-im-park.com/tickets erhältlich.

Rock Im Park 2026:

5.–7. Juni 2026, Zeppelinfeld, Nürnberg