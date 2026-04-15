Abigail Williams: kündigen UK/EU-Tour an

Im Mai und Juni dieses Jahres bringen die amerikanischen Black-Metaller Abigail Williams ihren atmosphärischen Sound durch Großbritannien, Irland und das europäische Festland. Shagor werden als Support-Act die Konzerte auf dem Kontinent begleiten und ihren eigenen Schatten in den Klangteppich der Nacht weben.

Abigail Williams – UK/EU Tour 2026

w/ Shagor

31/05 • Fortress Fest, Scarborough, UK

03/06 • The Pavillion, Cork, IRL

04/06 • Sound House, Dublin, IRL

05/06 • Voodoo, Belfast, IRL

06/06 • Dolans Kasbah, Limerick, IRL

08/06 • De Verlichte Geest, Kortrijk, BE

09/06 • Music House, Graz, AT

10/06 • Venster 99, Vienna, AT

12/06 • Zappenduster Festival, Münster, DE

13/06 • Hall of Fame, Tilburg, NL

Ihr letztes Album A Void Within Existence erschien 2025 und wurde von der Kritik gefeiert. Produziert von Frontmann Ken Sorceron und gemischt vom renommierten Toningenieur Dave Otero (Aborted, Akhlys), ist es ein mitreißendes Werk der Black-Metal-Transzendenz: erschütternd, filmisch und kompromisslos. Die Texte tauchen tief in existenzielle Themen wie Verlust, Zerfall und Unwirklichkeit ein. Stücke wie Still Nights und No Less Than Death reflektieren Identität anhand surrealer und fragmentierter Bilder – ferne Lichter, vergiftete Erinnerungen, Träume, in denen es keinen Schmerz gibt. Songs wie Embrace The Chasm und Life, Disconnected beschwören Visionen kosmischen Grauens und persönlicher Vergessenheit herauf und konfrontieren den Hörer mit rohen Emotionen und esoterischen Visionen.

Abigail Williams sind:

Ken Sorceron – Gesang, Gitarre

Vance Valenzuela – Gitarre

John Porada – Bass

Mike Heller – Schlagzeug

Abigail Williams online:

Facebook: https://www.facebook.com/AbigailWilliamsBand

Instagram: https://www.instagram.com/abigailwilliamsofficial/