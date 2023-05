Abigail Williams: unterschreiben bei Agonia Records

Agonia Records ist stolz darauf, die amerikanische atmosphärische Black-Metal-Band Abigail Williams in ihrem Roster begrüßen zu dürfen. Die Band arbeitet derzeit an einem neuen Album, dem Nachfolger des 2019 erschienenen Walk Beyond The Dark.

„Ich freue mich sehr, dass Abigail Williams bei Agonia Records unterschrieben haben“, kommentiert Ken Sorceron, das Gründungsmitglied und die treibende Kraft hinter Abigail Williams. „Das Team von Agonia Records hat enormen Enthusiasmus und Unterstützung für unsere Musik gezeigt, und wir sind zuversichtlich, dass sie uns dabei helfen werden, unsere Musik auf die nächste Stufe zu heben. Wir können es kaum erwarten, unser neues Album auf die Welt loszulassen, und wir sind dankbar, Agonia Records auf dieser Reise an unserer Seite zu haben.“

Abigail Williams, die sich dem 20. Jahr ihres Bestehens nähern (sie wurden 2004 gegründet), haben sich zu einem Quartett formiert, bestehend aus Ken Sorceron (Ex-Aborted, Ex-The Faceless, Vale Of Pnath) an Gesang und Gitarren, Vance Valenzuela (Vale Of Pnath) an den Gitarren, John Porada (Ex-Nachtmystium, Ex-Wolvhammer) am Bass und Gabe Seeber (Decrepit Birth) am Schlagzeug. Mit Sorceron in der Führungsrolle will die Band ihre Entwicklung fortsetzen und ihren einzigartigen und intensiven Sound ausbauen, der auf fünf Studioalben entwickelt wurde und im Black Metal mit Nuancen von Death Metal und Symphonic Metal verankert ist.

Abigail Williams‚ Bestreben, düstere und kraftvolle Musik zu kreieren, debütierte auf dem Album In The Shadow Of A Thousand Suns (2008), das auf Cadlelight Records veröffentlicht wurde, das für den Großteil der Karriere der Band als Label diente (mit Ausnahme des 2019er Albums Walk Beyond The Dark, das auf Blood Music erschien). Ihr früher Stil umfasste Metalcore und symphonischen Black Metal und erfuhr 2010 auf In The Absence Of Light seine erste Überarbeitung. Auf dem Nachfolger driftete die Band in Richtung traditionellen Black Metal, aber erst mit Becoming (2012) entfaltete die Gruppe ihr wahres Potenzial und legte den Grundstein für ihren zukünftigen Sound. Mit The Accuser (2015) und dem letzten Album Walk Beyond The Dark entwickelten sich Abigail Williams deutlich weiter und tauchten tief in die Erforschung neuer klanglicher Perspektiven ein, die sowohl kraftvoll als auch emotional geladen sind.

Die Band ist für ihre intensiven Live-Acts bekannt und war zuletzt während der nordamerikanischen Devastation Of The Nation-Tour 2022 auf der Bühne zu sehen, wo sie im Vorprogramm von Rotting Christ und Borkanagar spielte.

Abigail Williams haben sich nach einem Mädchen benannt, dessen falsche Anschuldigungen die Salemer Hexenprozesse von 1692 auslösten. Das Logo der Band wurde von Christophe Szpajdel (Emperor, Moonspell, Borknagar) entworfen.

Abigail Williams Line-Up:

Ken Sorceron – Gesang, Gitarren

Vance Valenzuela – Gitarren

John Porada – Bass

Gabe Seeber – Schlagzeug

Abigail Williams online:

Facebook: https://www.facebook.com/AbigailWilliamsBand

Instagram: https://www.instagram.com/abigailwilliamsofficial/