Deathstars: veröffentlichen Video zu „Everything Destroys You“

Die schwedischen Death-Glam-Könige Deathstars haben am 5. Mai ihr fünftes Studioalbum Everything Destroys You veröffentlicht, das von ihren treuen Fans sehnsüchtig erwartet wurde.

Hierzu präsentiert die Band das Video zum Titeltrack des Albums Everything Destroys You, bei dem Damon Zurawski Regie führte, der auch das Video zu Midnight Party drehte.

Das Video wurde in der kalten, harten Umgebung eines alten, verlassenen Schlachthofs in Stockholm gefilmt.

Whiplasher erzählt über das Video: „Everything Destroys You ist ein Video, das buchstäblich die Band zerstört. Wir haben die Band schon in einigen unserer Videos getötet, und für diejenigen, die uns noch einmal tot sehen wollen, ist dies eine weitere ausgezeichnete Gelegenheit, das zu sehen. Auf der einen Seite sieht man Nightmare, wie er im Keller mit schwingenden Ketten beschäftigt ist, während Skinny zur gleichen Zeit einen Kontrabass bearbeitet, während ich von einer verdorbenen Krankenschwester Elektroschocks bekomme.“

Seht euch das Video zu Everything Destroys You hier an:

Streamt das Album auf allen Plattformen: https://deathstars.bfan.link/everything-destroys-you.ema

Stöbert gerne im begeisterte Review zu Everything Destroys You von unserem Redakteur René W.:

Mehr Infos zu die folgenden Tourdaten für 2023 bekommt ihr hier.

Deathstars sind:

Whiplasher Bernadotte – Gesang

Nightmare Industries – Gitarren und Keys

Cat Casino – Gitarren

Skinny Disco – Bass

