Verlosung: 3x fünf von Dieth handsignierte Autogrammkarten

Time For Metal und die Thrash Death Metal Band Dieth gratulieren Anneliese aus Salgen, Martin aus Singen und Sydney aus Alteglofsheim zu jeweils fünf handsignierte Autogrammkarten.

Einige werden es schon mitbekommen haben: Die Death-Thrash-Band Dieth – bestehend aus dem mit dem Grammy Award ausgezeichneten Bassisten David Ellefson (Ex-Megadeth), dem für den schwedischen Grammy-nominierten Gitarristen/Sänger Guilherme Miranda (Ex-Entombed A.D.) und dem Schlagzeuger Michał Łysejko (Ex-Decapitated) – veröffentlicht am 2. Juni 2023 über Napalm Records ihr Debütalbum To Hell And Back.