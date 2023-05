Celeste: veröffentlichen Live-Video zu „Nonchalantes De Beauté“

Die französischen Underground-Avantgardisten Celeste haben ein neues Live-Video zu ihrem Song Nonchalantes De Beauté veröffentlicht, der von ihrem aktuellen Album Assassine(s) (2022) stammt. Das qualitativ hochwertige Material wurde von der französischen Rock- und Metal-Streaming-Plattform the-pit.com im Pariser Trabedo im Jahr 2022 aufgenommen und zeigt, warum Celeste als eine der einzigartigsten und intensivsten Live-Bands der heutigen Zeit gelten.

Seht euch das Video zu Nonchalantes De Beauté hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Hört euch das neueste Album von Celeste, Assassine(s), an:

https://celeste.bfan.link/assassine-s

Stöbert gerne im begeisterten Review zu Assassine(s) von unserem Redakteur Jürgen S.:

Celeste Live 2023:

13th May – UK – London – Incineration Fest

17th May – IT – Verona – The Factory

18th May – IT – Rome – Init

19th May – IT – Salerno – Periferica

20th May – IT – Bari – Extreme Music

23rd May – RO – Bucarest – Quantic

24th May – BG – Sofia – Old Skull

26th May – GR – Thessalonica – Eightball

27th May – GR – Athens – Temple

30th May – HU – Zagreb – Mocvara

31st May – SL – Ljubljana – Menza Pri Koritu

01st Jun – AT – Innsbruck – PMK

15th Jun – FR – Clisson – Hellfest

16th Jun – BE – Liege – Reflektor

17th Jun – NL – Groningen – Vera

19th Jun – DE – Hamburg – Hafenklang

20th Jun – DE – Dortmund – Junkyard

21st Jun – DE – Berlin – Astra

22nd Jun – DE – Mainz – Schon schön

23rd Jun – DE – Ferropolis – Full Force Festival

12th Jul – CAN – Quebec – Festival TEQC

13th Jul – CAN – Montreal – Casa del Popolo

14th Jul – CAN – Toronto – Hard Luck

13th Aug – BE – Kortrijk – Alcatraz Festival

16th Sep – ES – Sopela – Inkestas Festival

… Mehr Daten werden in Kürze angekündigt.

Über Celeste:

Mit mehr als 500 Shows auf der ganzen Welt, darunter Auftritte bei mehreren renommierten Extrem-Musikfestivals, Theatern und Veranstaltungsorten (Hellfest, Roskilde, Copenhell, Summer Breeze, Brutal Assault, Roadburn, Psycho Las Vegas…), einer EP und sechs Alben haben Celeste es geschafft, ihre eigene musikalische Atmosphäre zu schaffen und gelten heute als eine der wichtigsten Bands der „French Avant-Garde Black-Metal“-Szene.

Celeste sind:

Johan Girardeau – Gesang & Bass

Guillaume Rieth – Gitarre

Antoine Royer – Schlagzeug

Sébastien Ducotte – Gitarre

Celeste online:

https://www.facebook.com/celesteband

https://www.instagram.com/celeste_band/