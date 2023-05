Vomitory: veröffentlichen neue Single und Video zu „Raped, Strangled, Sodomized, Dead“

In jedem ernsthaften Gespräch über Death Metal muss der Name Vomitory auftauchen. Nach ihrer Gründung im Jahr 1989 veröffentlichten sie zwischen 1996 und 2011 acht der besten Alben, die das Genre je hervorgebracht hat. 2013 trennte sich das Quartett. Der Ruhestand der Band war jedoch nur von kurzer Dauer: 2019 kehren sie auf die Bühnen zurück, um ihr 30-jähriges Bestehen zu feiern, und jetzt veröffentlichen sie ihr erstes neues Album seit zwölf Jahren, das monströse All Heads Are Gonna Roll.

Als Vorgeschmack auf das Album gibt es ein Video (Regie: Marcus Svensson / dpmarcus.com) zu Raped, Strangled, Sodomized, Dead zu sehen:

Vomitory – Line-Up:

Erik Rundqvist – Gesang/Bass

Urban Gustafsson – Gitarre

Peter Östlund – Leadgitarre

Tobias Gustafsson – Schlagzeug

