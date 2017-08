Parasite - The Depths Of Human Nature

Fazit: Parasite liefern mit The Depths Of Human Nature ein äußerst kurzweiliges Death-Grind-Album in fettem Soundgewand. Die Platte beinhaltet neben dem Bonustrack 15 meist abwechslungsreiche Stücke, die zum Teil einen hohen Wiedererkennungswert besitzen und vor allem durch facettenreiche Vocals, gepflegte Double-Bass-Einlagen und coole Basslinien überzeugen. Auf jeden Fall ein Schritt nach vorn!



Anspieltipps: Trust Fails, Secrets Of The Bosses und Sweet Revenge