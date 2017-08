Loud!Fest am 14.10.2017 im JUZ in Andernach (Vorbericht)

Eventname: Loud!Fest

Bands: Parasite Inc, Vitja, Incertain, Bloodspot, Bloodspot, Morra

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 14.10.2017

Kosten: 10 € VK, 15 € AK

Genre: Melodic Death Metal, Experimental Metal, Metal, Death Metal, Thrash Metal, Metalcore

Besucher: ca. 500 Besucher

Veranstalter: A Chance For Metal (www.acfmf.de)

Link: http://juz-live-club.de/event/loudfest-2017/

Am 14.10.2017 kehrt das Loud!Fest ins JUZ nach Andernach zurück. Es bildet einen weiteren Höhepunkt in der Veranstaltungszene in Andernach.

Headliner ist dieses Jahr Parasite Inc, die Melodic Death Metal Band um Frontmann Kai Bigler aus Aalen. Wer auf der Suche nach Melodic Death Metal ist, der nicht mit Clean-Gesang oder übermäßigem Keyboard-Einsatz weichgespült wird, ist hier genau richtig. Davon konnte ich mich bei ihrem Auftritt im Circus Maximus im Frühjahr persönlich überzeugen.

Vitja aus Münster sind eine noch recht junge Experimental Metal/Metalgroove Band. Sie haben schon eine Menge Tour und Konzerterfahrung und sind aus der Szene bereits jetzt nicht mehr wegzudenken. Sie werden ihr 2017er bei Century Media erschienenes Album Digital Love mit an Bord haben.

Mit der Female-Fronted Death-/Thrashmetal Band Incertain konnte eine der angesagtesten heimischen Metalbands gewonnen werden. Sie schreiben selbst: Kreatives Schlagzeug Geballer, Brutale Thrash/Death Metal Riffs, eine Prise magengrubenerbebenden Bass und das liebliche Growlen einer Frau… was will man mehr? Also beste Voraussetzungen für eine fette Thrash Metal Fete. Die wird es garantiert werden. Ich durfte die Band zuletzt bzgl. ihres Albums Rats In Palaces interviewen. Das Interview erscheint in wenigen Tagen auf Time For Metal! Apropos Rats In Palaces: Das Album wird ab 22. September erhältlich sein. Die Release Party mit besonderen Überraschungen wird hier auf dem Loud!Fest stattfinden. Wenn das für die Fans kein Grund ist zum Loud!Fest zu erscheinen!

Bloodspot aus Limburg ist eine Death-/Thrashband, die bereits drei Alben auf dem Markt hat. Es gibt sie seit 2006. Die Band kann, trotz einiger Umbesetzungen, schon einiges an Konzert- und Festivalerfahrung mitbringen.

Mit Morra zeigt sich eine noch ganz neue Band an diesem Abend. Ich durfte ihren ersten Livegig witzigerweise auf dem von mir organisierten Big Simonskis Hardcoredreams am 28.03.2017 erleben. Seitdem geht es mit der Band stetig voran. Ihre Stilrichtung ist am ehesten dem Metalcore zuzuordnen.

Das Loud!Fest 2017 wird ein toller Metalabend mit Partycharakter werden. Hierfür wird auch die Releaseshow des Albums Rats In Palaces von Incertain beitragen.

