Es ist an der Zeit eine Band zu zelebrieren, die das Party.San 2010 das letzte Mal besucht hat. Für den ein oder anderen könnte dieses Booking die absolute Krönung darstellen. Ganz nebenbei sei erwähnt, dass es nur noch schlappe 6 Monate bis zum nächsten Party.San Metal Open Air sind – holt euch lieber gestern als morgen eure Tickets!

Wir schreiben das Jahr 1999 und ein Album mit dem wegweisenden Titel Hell Is Here erblickt via Metal Blade Records das Licht der Welt. In den nächsten fünf Jahren sollen weitere – unglaubliche 6 – Alben folgen. The Crown aus Schweden sind in einen wahren Releaserausch geraten und ballern eine Full Lenght nach der anderen raus, bis 2004 schließlich die Lichter ausgehen. 2011 kehrte die Band erstarkt zurück und legte 2018 mit Cobra Speed Venom ein absolutes Bollwerk des schwedisch geprägten Death Metals (mit ein paar Thrasheinschlägen) vor. Wir freuen uns jetzt schon auf diese Rückkehr!

Kommentare

