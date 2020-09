Party.San Herbstoffensive 2020: zwei Konzerte am 16.10. & am 23.10.2020

Die Party.San Herbstoffensive 2020 am 16.10. & am 23.10.2020 lässt 2 Open Air Konzerte am Uhrenwerk zu

Weimar steigen die es in sich haben:

Zuerst geben sich die Lokalmatadoren von Die Apokalyptischen Reiter die

Ehre. Begleitet werden die Männer dabei von Path Of Destiny und Mandragora.

Die Speerspitze der zweiten Attacke bilden Asphyx, zusammen mit

Purgatory und den Hallensern von Drill Star Autopsy.

Die Tickets (limitiert auf jeweils 300 Stk) der beiden Veranstaltungen

sind ausschließlich im VVK erhältlich.

Tickets: https://www.cudgel.de/produkt-kategorie/tickets/

mehr lesen