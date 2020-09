Präsentiert von Wacken World Wide, State Of Survival und Radio Bob! laden Hämatom gemeinsam mit dem W:O:A zum Hälloweenabend live aus dem Zombieland! Am 31.10. werden Hämatom ab 20 Uhr eine exklusive Hälloween-Show performen und diese via Hämatom und W:O:A Facebook und YouTube völlig kostenlos streamen.

Hämatom sind bekannt für ihre energiegeladenen Liveshows und ausgefallenen Bühnen-Performances. Da passt Hälloween wie die Faust aufs Auge und verspricht mit dem Stream am 31.10. ein blutrünstiges Event zwischen fleischgewordenen Zombiehorden, verloren geglaubten Gestalten und jeder Menge Horror zu werden. Im Anschluss an die Show werden Hämatom und W:O:A Festival-Mitgründer Thomas Jensen im Zoom Gespräch die Hälloweennacht aufleben lassen. Weitere Line-Up Announcements für das W:O:A 2021 werden übrigens auch während des kommenden Hälloween Streams bekanntgegeben. Dabei sein lohnt sich also gleich doppelt!

Welcome to Zombieland:

Hämatom Hälloween Livestream am 31.10.2020 ab 20 Uhr!

Für den passenden Hälloween Look ist natürlich auch bei einem kostenlosen Livestream gesorgt: Zusätzlich zu einer umfangreichen Hämatom Hälloween/Zombie Produktplatte, die jeden Totgeglaubten wieder zum Leben erwecken, gibt es auch ein exklusives W:O:A meets Hämatom Hälloween-Shirt, streng limitiert auf 666 Exemplare. 333 hiervon gibt es im Shop von Hämatom, die anderen 333 bei Metaltix.com. Bei Metaltix finden Horror-affine Metalfans außerdem W:O:A Zombie Shirts für die ganze Familie.

Hämatom werden zudem nächstes Jahr am W:O:A 2021 neben u.a. Slipknot, In Extremo, Sick Of It All, U.D.O., Fever 333, Death Angel, At The Gates, Black Star Riders und vielen weiteren hochkarätigen Künstlern zu Gast sein und das Horror-Motto aufleben lassen.

Hämatom online:

