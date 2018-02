Am 16.02.18 erscheint Pop Evil, das 5. Album der gleichnamigen US-Rocker.

Während der Hype um die Band aus Michigan auch hierzulande stetig zunimmt, starten Pop Evil in den USA gerade voll und ganz durch!

Nicht nur, dass ihre Mega-Single Waking Lions aktuell auf #3 der US Rockradio Charts gestiegen ist – nun bekam die Band um Sänger Leigh Kakaty ein Tour-Angebot, dass sie einfach nicht ablehnen konnte: Pop Evil gehen als Special Guest zusammen mit Poison + Cheap Trick auf große US Amphitheater Tour! Der Vorverkauf für die Poison … Nothing But A Good Time-Tour ´18 startet am Wochenende.

Aus diesem Grund müssen Pop Evil aus Sicht ihrer deutschen Fans leider sämtliche Festivals im Frühsommer wie Rock am Ring, Rock im Park und Sweden Rock absagen. Das Management der Band arbeitet daran, den amerikanischen 5er-Pack im August /September nach Deutschland zu bringen.

Frontmann Leigh Kakaty erklärt: „Es kommen aufregende Zeiten auf uns zu, soviel ist sicher! Was für eine fantastische Möglichkeit, unsere Liveshow quer durch die gesamten USA auf eine Bühne zusammen mit solchen Legenden wie Poison und Cheap Trick zu bringen.“

Den europäischen Pop Evil Fans bleibt zumindest die Vorfreude auf das großartige neue Album, zu dessen Entstehungsgeschichte die Band heute ein Behind The Scenes-Video aus Los Angeles veröffentlichte.

