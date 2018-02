Maniacs,

wir haben heute erneut drei Combos, welche das Billing des kommenden Party.San Metal Open Air´s bereichern werden. Wir sind gespannt, ob ihr Freaks die Neuzugänge genauso Klasse findet wie wir. Wer sein Festivalticketnoch nicht hat, wird hier definitiv glücklich.

Tribulation. Als Death-Metal-Band im Jahr 2004 gegründet, machten die Schweden interessanteMetamorphosen durch und haben sich als eine der maßgeblichsten Bands, die Black/Death mit progressiven Goth/Wave-Elementen mixen, einen Namen gemacht. Streitbar, originell und bei ihrer Basis hochverehrt – aus diesem Grund besuchen sie nun ein weiteres Mal unser Festival.

Herkunft: Schweden

Stil: Death/Black Metal

Wurzeln: Dissection, The Fields Of The Nefilim

Homepage: https://www.facebook.com/Tribulationofficial

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YUFUp771jpY

Gruesome. Keine Kinkerlitzchen und keine progressiven Selbsthuldigungen, sondern schlicht und einfach US-Death-Metal im Florida-Style! Dafür stehen Gruesome, die vor 4 Jahren von Exhumed-Legende Matt Harvey gegründet wurden. 2015 erschien das bärenstarke Debütalbum Savage Land, und ein zweites Album ist Gerüchten zufolge in der Pipeline.

Herkunft: USA

Stil: Death Metal

Wurzeln: Massacre, Death

Homepage: www.facebook.com/gruesomedeathmetal

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pCjyHthOIHY

Mit Obscenity entert ein nationales Death-Metal-Urgestein unsere Zeltbühne! Die Nordlichter aus Oldenburg haben bereits im Jahr 1989 mit dem Krachmachen begonnen, im Jahr 1992 erschien das Debütalbum Suffocated Truth. Auch heute, nach mittlerweile neun Alben, gibt es von Müdigkeit keine Spur. Erwartet ein fettes Old-School-Brett!

Herkunft: Deutschland

Stil: Death Metal

Wurzeln: Obituary, Massacre

Homepage: http://www.facebook.com/Obscenity.Official

Video: https://www.youtube.com/watch?v=HzqdR85R-Sk

Kommentare

