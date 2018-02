Vom 23. bis 25. Februar 2018 finden die Wacken Winter Nights zum zweiten Mal statt. Das mystische Mittelalterfestival, das vor Kurzem bei den European Festival Awards als „Bestes neues Festival“ ausgezeichnet wurde, bietet neben einer verwunschenen Winterwelt mit Performance-Künstlern, Kleinkunst und leckeren Speisen viel Musik, die einen in längst vergangene Zeiten versetzt. Nun stehen die letzten Programmpunkte und die Zeiten der Running Order fest!

Wacken, 7. Februar 2018 – Nur noch knapp 3 Wochen bis zu den preisgekrönten Wacken Winter Nights und die Vorfreude auf die verwunschene Winterfestival-Welt steigt. Jetzt stehen die kompletten Zeiten der Running Order fest. Am Freitag spielen etwa Finntroll, Ensiferum und Grave Digger, am Samstag gehören Schandmaul, Skyclad und Letzte Instanz zu den Headlinern und am letzten Tag geben sich Torfrock, Corvus Corax und viele weitere die Ehre. Die genauen Spielzeiten können auf der Homepage eingesehen werden.

Auch die letzten Programmpunkte sind nun festgezurrt: Die Opera-Metal-Band Molllust wird eine besondere Akustikshow in der Village Church spielen, es gibt eine Feuerspuck-Show und die tschechische Truppe Kvartet wird sich mit Schwert oder Pike duellieren – und sogar ein brennender Dudelsack ist in ihre Show integriert. Auch der Wackener Landgasthof ist Teil des Festivals. Dort wird das Songwriter-Duo Extrabreit mit einer Lesung in die alte Zeit der 70er und 80er-Jahre reisen und am Sonntag, dem Familientag, wird es dort auch ein Wikinger-Puppentheater geben.

Am Familientag kosten die Tickets nur 29,50 Euro (zuzüglich Gebühren). Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben komplett freien Eintritt an allen Festivaltagen. Die Tickets für drei volle Festivaltage kosten 89 Euro und sind unter der Hotline 04827 999 666 66 oder unter www.metaltix.com erhältlich. Es können auch verschiedenste Camping-Optionen dazu gebucht werden. Tagestickets für Freitag kosten 54,50 Euro, für Samstag 64,50 Euro. Zwei-Tages-Kombis sind ebenso erhältlich: Freitag und Samstag kosten 79 Euro – Samstag und Sonntag 74,50 Euro. Mehr Informationen gibt es unter www.wacken-winter-nights.com

