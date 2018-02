Riot: Metal Blade legen die Alben ‚Nightbreaker‘ und ‚The Brethren of the Long House‘ am 23. Februar zum ersten mal überhaupt auf Vinyl auf

In den letzten Jahren haben Metal Blade Records einige Riot-Alben auf Digi-CD und LP wiederveröffentlicht.

Am 23. Februar folgen die beiden nächsten Titel aus dem reichhaltigen Katalog dieser fabelhaften Band. Nightbreaker und The Brethren Of The Long House wurden bereits letztes Jahr als Digi-CDs veröffentlicht und bekommen jetzt endlich auch ihr verdientes Vinyl-Treatment! Dies sind übrigens die ersten Vinylversionen dieser beiden Alben überhaupt!

Riot– Nightbreaker Vinyl Re-issue mit dem originalen Japan-Artwork und drei Bonustracks:

• 180g black vinyl

• clear orange red vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• opaque pastel orange marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• white vinyl (US exclusive – ltd. 100)

Riot– The Brethren Of The Long House Vinyl Re-issue inklusive einem Bonustrack:

• 180g black vinyl

• clear salmon pink vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• forrest green vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• clear vinyl (US exclusive – ltd. 100)

Beide Alben wurden von Patrick Engel remastert, um die bislang beste Soundqualität des Materials zu erzielen. Die LP-Versionen kommen jeweils mit 350 g Covern, Inserts und Postern.

Bestellt eure Exemplare jetzt hier vor.

Checkt auch die anderen Riot-Titel, die wir bislang wiederveröffentlicht haben, und bestellt sie HIER!

Kommentare

