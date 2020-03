Am 24. April werden Powerwolf einen Reissue ihres Durchbruchalbums Blood Of The Saints via Metal Blade Records veröffentlichen.

Von vielen als bestes Album ihrer Karriere angesehen, war Blood Of The Saints für eine Weile nicht mehr verfügbar. Die Zeit ist also gekommen, das Album endlich wieder erhältlich zu machen. Dieser Reissue erscheint in einem Gatefoldsleeve mit einem Poster.