Massive Wagons: kündigen neues Album „House Of Noise“ an

Die schon seit geraumer Zeit abgefeierten Massive Wagons aus Lancaster freuen sich, ihr neues Album House Of Noise am 17.07.2020 zu veröffentlichen.

Diese Ankündigung verbinden sie mit der Veröffentlichung der ersten Single In It Together:

House Of Noise ist der Nachfolger des Top-20-Hitalbums Full Nelson.

Die Band ist superstolz auf die Scheibe.

Frontmann Baz Mills:

„Man kann seine Fans nicht belügen. Sie haben einen Sensor für Angeberei. Ich könnte nicht tun, was ich tue, wenn ich wüsste, dass ich den Leuten nur irgendwelchen Bullshit erzähle. Unsere Songs, die Bühnenshow, die Interviews… All das sind zu 100 Prozent wir. Und mit genau dieser einhundertprozentigen Überzeugung kann ich sagen, dass House Of Noise unser bislang bestes Album ist. Ich habe das Gefühl, dass wir an so einer Platte die letzten zehn Jahre gearbeitet haben. Durch Earache Records haben wir die Möglichkeit bekommen, mit Chris Clancy, einem der besten Toningenieure überhaupt, zu arbeiten, und mit Collin Richardson, der für uns der wohl beste Produzent im gesamten Musikbusiness ist. Die beiden haben unsere Songs genommen, unsere Idee und unsere Fähigkeiten, und gemeinsam haben wir die besten Aufnahmen unserer Karriere zustande gebracht. Ich könnte mit dem Ergebnis nicht glücklicher sein. Mit diesem Album wird ein absoluter Traum für uns wahr, und wir können es nicht abwarten, es euch Rock´n´Rollern auf der ganzen Welt zu präsentieren!“

Und zu In It Together:

„In It Together wurde vor allem über zwei Dinge geschrieben: Zum einen geht es um unsere erste Begegnung mit Ginger Wildheart. Dieser Mann war ein großer Teil meiner Jugend und ist seit jeher ein großer Einfluss auf unser Songwriting. Zum anderen geht es darum, dass wir in der Musikindustrie alle zusammenhalten müssen. Wir alle müssen die Musik am Leben halten. Das ist in der gegenwärtigen Situation natürlich noch aktueller und dringlicher. Der Song hat dadurch ein gewisses Eigenleben entwickelt und kann auch auf die gesamte Weltlage übertragen werden: Wir alle müssen zusammenhalten. Alle Menschen auf der Erde müssen für einander da sein, um heil durch diese Pandemie zu kommen. Seht euch die Fans in dem neuen Video an, die teilweise durch das ganze Land reisten, um Teil des Clips zu sein. Von unseren Videos ist das mein persönlicher Favorit. Lasst uns alles tun, damit wir Szenen wie in dem Clip bald wieder erleben können. Passt alle gut auf Euch auf. Bis demnächst, Baz x“

House Of Noise ist ein Volltreffer, der der Diskografie der Band ein absolutes Highlight hinzufügt.

Massive Wagons haben ihr Songwriting perfektioniert und ihren wahren Sound gefunden.

Jeder Song zeigt Fortschritt, ohne die wilden Roots der Band zu vernachlässigen.

Die zwölf Tracks bringen die Quintessenz des Rock auf den Punkt.

Ihr werdet begeistert sein!

Hier ist schon mal die Tracklist: