Party.San Metal Open Air 2020: Bestätigen Bound To Prevail

DAS ENDE IST NAH! Schließlich befinden wir uns in der Region der drei letzten Bands für das #PSOA2020. Damit wir euch den Appetit auf den Cuba Libre schon jetzt ins Hirn implantieren, begeben wir uns dazu auf eine Insel, deren Besucher uns 2019 schonmal heimgesucht haben…

Malta! Sommer, Sonne, Derber Death Metal! Letztes Jahr hatten wir mit Beheaded einen wirklichen Vorschlaghammer der südlichen Gefilde beim Party.San. Dieses Jahr werden Bound To Prevail alles daran setzen, den Standard des Vorjahres zu halten was fieses Riffing und gutturale Gesangsorgien angeht. Die Band mag zwar unbekannter sein als ihre Landsmänner, jedoch steht sie ihnen in Sachen musikalischer Boshaftigkeit in nichts nach! Ein Gaumenschmaus für Freunde des gepflegt brachialen Death Metals! FEUER FREI!

Herkunft: Malta

Stil: Death Metal

Für Fans von: Suffocation, Beheaded

Social: https://www.facebook.com/boundtoprevail/