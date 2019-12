Primordial: kündigen Europatour mit Moonsorrow für nächsten April an

14 Jahre nach der ersten Heathen Crusade und nur zwei Jahre nach der zweiten, werden Primordial und Moonsorrow Europa erneut erobern mittels einer Double-Headline-Tour, welche sie innerhalb von neun Tagen durch sechs Länder führen wird.

Als special guest mit dabei ist der one-man Neo-Folk-Act Rome.

Metal Hammer, Deaf Forever, Guitar, Kulturnews, Metal.de, Tough Magazine, Firebird Industries & Dragon Productions present

The Third Heathen Crusade

Primordial & Moonsorrow

Double Headliner Tour

Special guest: Rome

18.04.2020 BE – Bomal, Durbuy Rock Festival

19.04.2020 FR – Paris, La Machine du Moulin Rouge

20.04.2020 CH – Pratteln, Z7

21.04.2020 DE – Mannheim, MS Connexion Complex

22.04.2020 DE – Berlin, Lido

23.04.2020 DE – Bremen , Modernes

24.04.2020 DK – Copenhagen , Pumpehuset

25.04.2020 SE – Gothenburg, Valand

26.04.2020 SE – Stockholm, Slaktkyrkan

Primordial Sänger A.A. Nemtheanga kommentiert das Ganze wie folgt: „Mit großer Freude können wir zusammen mit unseren Brüdern von Moonsorrow ein weiteres Kapitel der Heathen Crusade ankündigen. Einige verschiedene Städte und Länder, in welche wir die Crusade noch nie gebracht haben! Wir werden eine Reihe wilder Songs aus unserem reichhaltigen Katalog spielen, auch selten Gehörtes und Obskures! Mit uns im Bus ist das neofolkistische musikalisch-kulturelle Phänomen Rome, etwas Einzigartiges und Andersartiges. See you all again soon“

