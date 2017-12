SADAUK “A New Dawn“ – offiziell veröffentlicht!

Das Debutalbum von SADAUK „A New Dawn” ist heute offiziell veröffentlicht worden. Das Album ist als CD und Download erhältlich.

STORMHOLD “Salvation“ – offiziell veröffentlicht!

Das neue Album von STORMHOLD „Salvation” ist heute offiziell veröffentlicht worden. Das Album ist als CD erhältlich. Der Download wird ab dem 17.01.2018 zur Verfügung stehen.

SCARS OF ARMAGEDDON – Offizielles Lyrikvideo „Lockdown“ veröffentlicht!

SCARS OF ARMAGEDDON haben ein neues Video zu „Lockdown“ veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album „Dead End“ enthalten, welches am 15. Dezember 2017 als Eigenpressung über PURE STEEL PROMOTION veröffentlicht wird.

SCARS OF ARMAGEDDON, das Power Metal Quartett aus Chicago wird das langerwartete Werk „Dead End“ am 15.12.2017 veröffentlichen! Die 70 Minuten nehmen den Hörer mit auf eine Reise durch Gitarrengewitter, eingängige Hooklines und fantastische Songaufbauten. David Shankle von MANOWAR gibt sich zudem die Ehre und wird als Gaststar zu hören sein.

Im besten Studio in Illinois von Matt Motto aufgenommen und mit einem Cover von Lucas Durham veredelt, wird wieder „Little Gracie“ das Bandmaskottchen sowohl auf dem Album als auch auf diversem Merchandise zu sehen sein!

LINE-UP:

George Lohan – guitars, harsh vocals

David Kraus – guitars, vocals

Paul Postelnik – bass

Jason Krieger – drums

